六旬食客涉姦侍應　事主稱用被包身仍被姦　怕得罪文哥曾不敢報警

六旬漢涉姦食肆女侍應案今(2日)在高等法院續審，女事主X繼續講述被姦經過，她稱被告強行上的士送她回家後，把她推在床上，她稱感到被告下體不止一次進入其下體，又稱曾遭被抱在他大腿上，之後又放回床上，她不斷叫：「唔好。」又曾用被包著身體，最終發生了甚麼事已記不起。她醒來後因覺「污糟」，仍起身洗澡，也一度不敢報警，並說：「無咗份工點算，得罪左文哥點算？」辯方盤問時指X與被告有互通短訊，並指X有時未有回覆，質疑若她是如此懼怕被告，怎敢不回覆，X激動說：「我要抖下。」法庭因而休庭十分鐘。



被告江偉民（61歲），被控於2020年4月15日，在香港強姦X。

被告江偉文否認強姦事主X。（資料圖片）

食肆聞怪味後手軟腳軟

事主X早前提及，案發前她在食肆工作時，聞到怪味後感「手軟腳軟」，有同事向她稱是大麻氣味，之後有人扶她上的士，被告隨即強行登上車並送她回家。X今續說，她曾多次叫出被告離開，被告仍繼續扶她回家。

X稱曾用被包著自己

X稱她入屋後仍感到十分頭暈，遂走到沙發休息，被告卻拉她入睡房，並把她推倒在床上，再脫去她的所有衣服，X不斷叫：「唔好。」又用被包著自己，被告未有理會。不久後，X感覺到有人撫摸及親吻其胸部，並撫摸及用手指插其下體。X感到被告的陽具插入其私處，她不斷郁動及叫「唔好」。陽具隨後離開了她的身體，但X再感覺到胸部遭親吻，之後再被強姦。X稱她當時十分想離開，但覺無力，亦推不開。

指被告曾用手掩其口不讓她發聲

X其後被抱起坐在文哥身上，不久後她又被放回到床上。X不斷叫：「唔好。」被告見狀用手掩住X的嘴，不再讓X發出任何聲音。X說，當她感到被告下體再次進入她私處，她曾用被包著自己，之後發生了什麼事就不記得了。

食肆老闆建議X報警

直到早上6時許，X在床上醒來後「知道自己畀文哥搞左」，雖然覺得很暈，但仍堅持去洗澡，因為：「我覺得自己好污糟。」X之後上床繼續休息，直到9點鬧鐘響起，X便起身乘的士去上班。在的士上致電一名親密男性朋友，告知對方她遭強姦，男友人建議她報警。X稱當時十分掙扎，覺得十分害怕及擔心，害怕報警會影響到食肆，她說：「無左份工點算，得罪左文哥點算？」她回到食肆向同事透露被姦，亦通知了食肆老闆，老闆建議她報警。X最終在同事陪同下報案。

否認曾刪走與被告的短訊內容

辯方盤問指，X早前提及有同事指被告有黑社會背景，問X在與其接觸期間，有否聽過被告提及黑社會事宜或舉止粗魯，X回答沒有。辯方另指，X錄口供時指與被告交換電話後，基本上每天都會發訊息予被告，與其如今呈堂的手機中的對話紀綠記錄不符，質疑X曾刪除了一些短訊內容，X否認。

辯方質疑若怕文哥怎敢不回覆

辯方又引述兩人部份聊天內容，顯示X有多次沒有回覆被告的訊息，質疑若X真的如其所言害怕得罪文哥，怎敢不回覆對方，X聞言表示：「有時會怕...」，隨即激動地說：「我想抖下。」法庭因而休庭10分鐘。

案件明續。

案件編號：HCCC348/2020