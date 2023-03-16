六旬兄涉36刀殺弟　死者妻稱未見兩兄弟爭執　丈夫居舊宅屬其人權

六旬雜工與胞弟涉因電費爭執36刀斬死親弟案續審，死者的妻子今午(16日)作供，她稱過往曾與被告在案發單位同住，認為他們兩兄弟「無乜嘢」，亦未有見過二人爭架，案發當晚曾與丈夫通電，丈夫也語氣平靜，並叫她有空上單位拿錢交電費。她又解釋，丈夫沒有跟她及兒子搬到公屋，因丈夫工作用工具仍在舊單位，又指丈夫的父親遺囑列明其夫亦持有該單位，丈夫喜歡留在該處屬其夫的人權。



被告卜水強（65歲，酒樓雜工）否認謀殺，控罪指他於2019年9月25日，在香港謀殺其胞弟卜偉根（60歲，電工，下稱：胞弟）。

死者卜偉根的妻子卜映華稱，過往未見過其夫及被告卜水強曾爭執。(凌子淇攝)

指丈夫為方便而住涉案單位

死者卜偉根的妻子卜映華供稱，她生於內地，80年代與死者結婚後移港，二人育有兩子。他們一家四口原本住在涉案單位，2005年兒子成功申請公屋，她便隨兩子搬走。但因丈夫長期把上班工具放在涉案單位，為了方便就繼續住在涉案單位。

無目睹過被告與其夫爭執場面

卜映華形容，兩兄弟關係「冇乜嘢」，同住時「有事講下嘢，冇事冇嘢講」，但沒有目睹過二人爭執場面。而案發當晚，丈夫來電著她有空便來收錢交電費，語氣平靜。她回答「好」後，丈夫沒再說話，她以為對方掛掉電話。

認口供有出入因當時心情不正常

卜映華又指，兩兄弟關係一般，因為被告沒有交伙食費，所以不會煮飯給他，但就不記得她曾在書面供詞中，提及二人因為金錢糾紛關係惡化。辯方質疑，卜在錄口供時指曾在電話中聽到兩兄弟爭執，惟她在庭上否認此說法，只稱當時聽到丈夫提起被告之前扔掉鞋子，至今仍未賠償。對此卜說：「當時你落係我心情⋯（證供）唔同係好正常，（丈夫）生勾勾畀人殺死喎。」

丈夫想留在舊住處屬其人權

針對其夫沒有跟隨她和兒子遷往公屋一事，卜映華解釋，因為其夫的先父遺囑列明，她的丈夫有份持有涉案單位，所以他沒有遷出單位，卜映華又稱：「呢啲係我先生人權囉，佢鍾意去嗰度就去。」

聆訊明（16日）續。

案件編號：HCCC118/2021