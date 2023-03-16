葵芳閣謀殺｜案發單位曝光未見血跡　法團主席憶目擊死者血流地下

葵涌葵芳閣前日（14日）發生謀殺案，63歲女戶主梁雪卿懷疑撞破賊人爆竊，因而遭兇徒用鐵筆重擊頭部致死，據了解，警方已經鎖定疑兇身分，初步相信是居於女死者同層相鄰單位的年約25歲男子，懷疑用後備鎖匙入屋犯案，在命案揭發前已經潛逃日本。

案發的葵芳閣單位內部曝光，只見屋內擺設整潔，客廳未見血跡，大門見藍色漆油跡，但相信與兇案無關，女死者的男友則未有回應記者提問。



案發單位屋內擺設整潔，客廳未見血跡，大門見藍色漆油跡，但相信與兇案無關，女死者男友未有回應記者提問。

葵芳閣法團主席劉啟安今日受訪時指，案發當晚上大約8時，回家後見到警員和救護員到場，前往了解時驚悉命案，推門後見到女死者伏屍單位門口，面部朝地，血流到地下，慨嘆「現在仍不能接受事實」。

劉表示，死者與同層一戶主關係良好，不排除生前曾將後備鎖匙交予該戶主保管。劉亦證實有一名男子寄住該單位，但戶主向街坊稱男子是其姨甥。劉形容該男子「靚靚仔仔、斯文有禮貌」，難以想像他是兇手。他指男子事後已經失聯，坦言「佢唔肯出嚟聯絡，我哋都心中有數」，又指如該男子是兇徒，「令到大家都好失望，大家都跌哂眼鏡」。

法團主席劉啟安今（15日）受訪指，懷疑涉案的男子在大廈居住多年。（資料圖片）

劉續指，該戶主育有一女，但女兒近年出國讀書，據知現時在英國工作；近3至4年有一名年約25歲的青年入住，戶主向街坊介紹青年是其姨甥。

據劉所知，該男子聲稱有意讀護理系，外表斯文，身形瘦削，雙手有紋身，平時出入會與街坊打招呼，頗有禮貌。命案揭發後，警方調查同層所有住戶，劉說：「我哋全層樓都搵哂，係無咗一個。」據知此人正是該戶主口中的姨甥。劉無奈指：「佢唔肯出嚟聯絡，我哋都心中有數，都好懷疑，嗰晚已經心中有數。」

劉表示，該男子已住在大廈多年，「佢出入係好正常，嗰日我哋都睇咗閉路電視，（當日）佢出入幾次」。他坦言：「如果係嘅話，令到大家都好失望，大家都跌哂眼鏡……我都好痛心，失咗我哋對佢既信心。」

有指涉案男子欠債被追數，劉啟安直言未曾聽聞或目擊有人追數及貼大字報，並指如有人上門追數、淋紅油或刑毀，屋苑管理公司一定會作紀錄及報警，但至今未見過相關情況。

死者梁雪卿（中）與法團委員合照。（立案法團主席劉啟安提供）