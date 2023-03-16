李家超訪京｜拜訪多個中央部委　外交部長秦剛：協助涉港做好外交

特首李家超今（16日）繼續訪京行程，並聯同多位問責官員，拜訪不同中央部委。李家超上午拜訪外交部，與國務委員兼外交部部長秦剛會面。秦剛表示，外交部堅定支持香港特區政府依法施政，維護 「一國兩制」，促進香港繁榮穩定，繼續支持、指導、協助香港做好涉港外交工作。李家超隨後亦到訪教育部及公安部，他明日將繼續在北京的行程，拜訪不同中央部委和機構，並會與在北京的香港青年交流。



李家超上午在北京與國務委員兼外交部部長秦剛（右）會面。（政府新聞網圖片）

李家超上午拜訪外交部，與國務委員兼外交部部長秦剛會面。秦剛表示，外交部堅定支持香港特區政府依法施政，維護 「一國兩制」，促進香港繁榮穩定，繼續支持、指導、協助香港做好涉港外交工作。

李家超感謝外交部一直支持特區政府依法施政，維護「一國兩制」在香港的成功實踐，和維護香港長期繁榮穩定。特區政府將繼續用好話語權，全力反對任何外部勢力干涉香港內部事務的行徑、反駁任何對「一國兩制」成功實踐的抹黑和詆毀。李家超說，會繼續與外交部駐港特派員公署保持緊密聯繫，配合外交部的整體策略，就香港最新發展情況向海外作出正確解說。

李家超隨後與教育部部長懷進鵬會面，就推進香港與內地的教育合作交換意見。懷進鵬部長表示教育部願意積極配合和支持香港教育發展，並肯定李在去年發表的《施政報告》中提出助教育增能的措施，包括推動STEAM教育、加強職業專才教育和國民教育、推動教師專業發展等。

李家超下午則拜訪公安部，與國務委員兼公安部部長王小洪會面，就防範及打擊跨境犯罪活動，包括販運毒品、非法槍枝、偷渡、黑社會等，以及加強紀律部隊人員培訓合作等事宜交換意見。政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強及教育局局長蔡若蓮博士亦有出席相關會面。

國家教育部部長懷進鵬（左）今日（三月十六日）上午在北京歡迎教育局局長蔡若蓮博士（右）到訪。（政府新聞網圖片）

隨行的教育局局長蔡若蓮則到訪多個教育單位，她下午先後到訪北京語言大學，與該校人員就支援非華語學生學習中文及香港學生學習普通話交換經驗和意見，並與校內師生交流。

她昨日則到訪國家教育部語言文字應用研究所，了解普通話水平測試的安排及要求。她指普通話是法定國家通用語言，香港的語文教育政策是要提升學生「兩文三語」的能力；教育局亦鼓勵教師持續學好普通話，以便利帶領不同的內地交流活動。她同日亦到訪國家教育部教育考試院及北京師範大學。