加煙草稅｜40年報販每日賣少70包煙　稱有疑似私煙販招攬賣私煙

財政預算案公布即時煙草稅加約三成，有賣煙的報販表示，煙包生意額大跌，由加稅前可一日賣10條煙(1條煙內有10包煙)，在加稅後一日只賣3至4條，但卻認為加煙草稅未有令煙民減少之餘，更助長了非法私煙販賣，有疑似私煙販招攬她販賣私煙，希望政府可有相應措施幫助報販，如讓報販可賣更多種類貨品，以及盡力打擊私煙。



加煙稅前日賣最多10條煙共100包

旺角報販王女士與丈夫經營報攤40年，除了賣報紙，亦會賣水、煙等。在煙草稅2月22日即時增加後，賣煙的生意額就隨之下跌，王女士表示，未加煙稅前一日可售賣8至10條煙，不過自煙稅增加後，每日只賣3至4條，一包煙只賺4至6元，收入明顯減少。

政府加煙稅旨在推動煙民戒煙，王女士表示理解，但指煙民都轉向購買價錢較低的私煙。她指曾有不知名人士向她派發傳單，邀請她購入較低價格、但不是香港常見牌子，甚至疑似冒牌的煙。她懷疑該人是私煙銷售商，故未有答應，「唔敢博啊，呢啲唔合法嘅野」。

年老有病收入少 兩老堅持開檔全因街坊情

私煙猖獗，向王女士買煙的人漸少，記者採訪當日，一小時才有一人到王女士的檔口買煙。王女士表示，與丈夫都年過70歲，而且各自都有身體問題，丈夫有心臟病，她曾在一星期前在報攤工作時暈倒，幸得街坊報警送院，並無大礙。

收入漸少加上身體抱恙，王女士道出堅持的原因，「唔想無咗個檔口，同街坊十幾年感情。」王女士的報攤由一個被透明膠膜包裹的有蓋貨架、加上兩個大雨傘組成，在打風落雨時特別危險。她憶述有街坊曾義務用尼龍繩，把檔口的膠膜和兩個大雨傘串起，幫助檔口加固，連買繩的錢都不向王女士收。

王女士的檔是24小時營業，除了她跟丈夫輪流工作，亦有一位本來在附近做報販的街坊，在其檔口結業後，過來幫助通宵營業。通宵的原因是因為兩夫婦難以收拾檔口，又因保安理因，不過王女士指，轉角街口有一間生果店會營業至凌晨5時，有時都會幫助「睇舖」。正是這種與街坊相熟的程度，令王女士的檔口建構與街坊的情，亦令她不想放棄。

冀政府增報販可賣貨品 促打擊私煙

加煙稅已成事實，王女士賣的煙確是少了。可能有人認為報販應專注賣報，但買報紙的人又「買少見少」。現時持小販牌的報檔除了賣報紙雜誌外，只可出售12款特定物品，例如電芯、樽裝蒸餾水及煙包，王女士希望政府加煙稅的同時，可以體恤報販，准報販售賣更多種類的貨品。

報販現時亦可於檔口擺放廣告橫額，但只限水及電話廣告。王女士都希望廣告類別可增加，甚至其他團體或商戶，都可放廣告橫額，每個廣告都有一千多元收入，已可幫補不少。

王女士補充，最重要都是私煙加劇的問題，她覺得政府加煙稅同時，亦要加強禁止私煙，「無私煙我哋生意就好啲。」訪問至此，王女士丈夫耀哥亦已到店，在旁的他同指「(煙)加咁貴都無人買」，「啲人咪去買平煙」。

指消費券無作用 增貨品才重要

被問到電子消費券有否幫助生意額，王女士「擰擰頭」，指向貨架上的八達通機：「完全無優勢」，她指客人更多轉向連鎖店舖，生意額反而下跌。全港報販大聯盟指，很多報販已裝設八達通機，不過因為受可售產品政策限制，可以賣的產品不多，反而未有人光顧，未能受惠消費券政策。