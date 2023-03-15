巴士加價｜城巴新巴申劃一加$2　南區10路線加幅冠全港　最高65%

立法會文件顯示城巴及新巴申請劃一每條路線加費2元，機場巴士（即A及NA）以及其他特定路線，則分別調高50%及23%。《香港01》整理車費資料後發現，若加價方案獲批，港島南區居民將成大輸家，「硬食」加幅最高的10條路線，其中往來香港仔至利東邨的98號線加幅最高，達65%，將由3元加至5元，比率遠高於機場巴士的50%加幅。



香港仔至利東邨98號線車費或由3元升至5元

運輸及物流局向立法會提交的最新文件，指出城巴及新巴在去年9月16日提出申請加價，香港島及過海巴士網絡專營權（城巴專營權一）及新巴所有路線劃一調整票價2元。

城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權（城巴專營權二）路線，「A」及「NA」線票價申請調高50%；其他路線例如「B」、「E」、「R」、「S」及「N」線，則調高23%，若獲批將是逾25年來首次加價。

按目前的車費計算，撇除城巴專營權二路線，本來車費僅數元的地區路線，加價2元的加幅十分巨大；而跨區或海路線，因本來的車費已10數元，加幅則相對較低。

港島南區將成為重災區，囊括加幅最高的10條路線。其中排第一為往來香港仔至利東邨的98號線，加幅達65%，由3元升至5元；第二名則為往來華富至海洋公園的48號線，以及深灣至數碼港的73P號線（上課日服務線），加幅亦有54%，相比機場巴士的50%更高，在加2元後，車費均升至近6元。

南區跨區路線加幅亦逾三成

由於港鐵南港島線不途經香港仔、石排灣、田灣、華富、置富花園等屋苑或屋邨，部份區內居民依靠該批巴士路線，前往接駁最近的港鐵站，經鐵路前往市區。同時上述上榜路線抵達的華富及利東邨等，為區內中小學的聚集地，獲批加價後居民負擔增加。

惟南區的跨區路線加幅同樣不低，例如往來黃竹坑深灣至銅鑼灣的72A，加幅有36%；石排灣至中環的70、華貴邨至銅鑼灣的72、深灣至中環的75、利東邨至中環的97、海怡半島至銅鑼灣的592，上述由南區前往港島市區的路線，加幅均有34%。

多條跨區路線影響最低 僅加8%

影響最低的區域為新界的北區及元朗區等，多條開往港島市區的路線加幅僅8%，例如往來天水圍至銅鑼灣的969、天水圍至金鐘的967、粉嶺皇后山至中環的979及679、上水至銅鑼灣的678、落馬洲至西灣河的976等，上述路線的車費介乎於24.7至25.6元，加價2元後與原來車費分別不大。

機場巴士南區線再佔榜首 A10加價後收$72

至於機場巴士方面，雖然城巴申請統一加價50%，惟南區路線再次佔據榜首，為所有「A」路線中加價最多，往來機場至鴨脷洲的A10，目前車費為48元，加價50%後為72元；第二為南區及東區路線A17及A12，車費為45元，分別往來機場至深灣、機場至小西灣，加價後為67.5元。