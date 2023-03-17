李家超訪京｜與港生交流歡迎畢業入政府　研高才通納更多內地學府

行政長官李家超今日（17日）繼續訪京行程，上午與20多名在京升學的香港學生交流，他指高端人才通行證計劃推出後反應熱烈，考慮今年年中讓更多內地學府加入考慮之列。現場有博士生表明有意回港加入政府，李家超表示熱烈歡迎，相信可以在政府內發揮所長。



李家超今日出席香港北京高校校友聯盟舉辦「肩負使命 共創未來」在京港生座談會，同場有北京市委常委、統戰部長楊晉柏、香港中聯辦北京聯絡部負責人蘇玉軍等。

李家超形容高才通計劃反應熱烈 今年年中研加入全球百大以外更多學校

李家超表示，港府去年推出全新「高端人才通行證計劃」，招攬全球百名大學畢業生，計劃至今不足3個月反應熱烈，他稱已指示相關部門，今年年中，考慮全球百大以外加入更多有優勢的學校，不論海外或內地，期望可以有更多內地學府加入考慮之列。

李家超：在北京港生有能力當宣傳大使說好香港故事

他又指，香港已全面復常，與外地接軌，推動「你好！香港」大型宣傳活動，他認為在京升學的港生，有能力和責任當好宣傳大使，說好香港故事，向好友及親戚感受東方之珠獨有魅力。

中國人民大學國際關係博士生劉濤先以廣東話與特首打招呼，他稱畢業後有意加入港府。（孔繁栩北京攝）

人民大學國際關係博士港生稱畢業後有意加入港府

現場有三名分別來自清華大學、北京中醫藥大學及中國人民大學的港生分享，其中，人民大學國際關係博士生劉濤先以廣東話與特首打招呼，他稱畢業後有意加入政府。

李家超表示，青年興，則香港興，感受到學生的熱情，對於學生有意貢獻國家，覺得很感動，亦有很大的期望。他指，熱烈歡迎劉同學回港加入政府，相信他的成就及熱情在政府內可以發揮作用。他又知悉，劉同學有參加警隊計劃，他會推動紀律部隊的青年活動，提升他們政府工作興趣：「我很鼓舞，（學生）代表了光明、強大力量，人有夢想才有動力。」