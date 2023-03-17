姜牧師等3人認市集賣煽動書　官指案情不應列其他貨品　案押後訊

有「姜牧師」之稱的男子姜嘉偉，與兩名商人夫婦涉在旺角的「隱世市集」出售煽動書籍，早前被國安處警員拘捕，被控以作出煽動意圖作為罪，案件今（17日）在西九龍法院再提訊，包括姜等3被告認罪，案情透露涉案書籍內容包括指「警方濫捕，無法無天」等，惟主任裁判官羅德泉發現案情亦包括店內播放「願榮光歸香港」的音樂盒等，認為把這些內容納入案情對被告不公，控方最後同意刪除，案件押後至周一(20日)再讀出案情的新版本，料亦會聽取被告求情，3名被告期間須還柙。



3名被告：姜嘉偉(31歲、報稱牧師)、李龍現(52歲，商人)及陳尚恩(48歲女商人)，被控於2022年12月2日至2023年1月17日期間，在香港一同串謀與其他身份不詳的人，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook、Instagram和旺角西洋菜南街銀城廣場地下攤檔內，推廣、出售及/或為出售而展示刊物，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告姜嘉偉，人稱「姜牧師」。（資料圖片）

店舖發帖稱將售賣一本沒書名的書

涉案零售店名為「影衰Mi雜貨店」由東主李龍現與妻子陳尚思經營，於2021年11月成立，並設Facebook和Instagram帳號。自2022年12月起，該店開始在社交平台公布，將會在2022年12月至2023年1月期間，在九龍旺角銀城廣場地下，名為「隱世市集」的市集擺檔，並發布多則帖文宣傳一本沒有書名、作者或出版社，長逾300頁的書籍，售價約200港元。

該刊笏內含煽動言論

該刊物含有煽動言論，包括指警方「招明做賊心虛 所以膊頭冇冧把」、「香港警察 包庇罪犯」、「草菅人命 警方大話連篇」等，又稱「和理非勇武合體唔會割蓆」、「失去義士 香港需要革命」等。

姜是攤檔東主

警員根據帖文資訊，於2022年12月至2023年1月期間，多次派員喬裝顧客前往該攤檔，注意到姜為攤檔東主，餘下2人則有份經營、收錢及招待顧客。今年1月17日，警方帶同手令搜查攤檔，一共走出47本涉案刊物，並拘捕3名被告。

控罪只針對刊物列其他貨品不公

案情原另提及，除了涉案刊物，警方亦在攤檔內檢獲大量與刊物內容相關的產品，包括：印有「黑警死全家」字眼的T恤、播放「願榮光歸香港」的音樂盒，及印有「香港人反抗」字句的電話殼等。但羅官認為，控罪只針對刊物，案情列出其他貨品或會對被告不公。

控方稱想讓法庭了解店舖觀感

控方回應稱，列出其他物品目的，旨在讓法庭知悉售賣刊物的場合與整間店舖的觀感，認為此和被告意圖有關。惟羅官指，倘若案情列出其他物品，法庭量刑時就應予以考慮。控方最終同意刪除涉及其他物品的部份，案件下周一（20日）再續，控方將讀出案情的更新版本。

案件編號：WKCC 313/2023