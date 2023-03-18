呼吸道合胞病毒｜屯院爆疫專家料涉經間接傳播　春夏高峰個案或升

屯門醫院兒童及青少年科新生嬰兒特別護理病房，六名嬰兒確診呼吸道合胞病毒（RSV），一名11日大男嬰危殆。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指，特別護理病房空間大，嬰兒相距位置較遠，估計是因間接接觸而傳播，包括共用物件或醫護人員的手等，而飛沫沫傳播。



他又指，病毒在去年10月起已有上升趨勢，該病毒在香港的高峰期一般春夏季，相信個案會上升。不過，他指病毒致死率只有0.1%，而針對呼吸道合胞病毒感染的疫苗經已研製成功，可望今年內推出，到時可再審視數據研判是否買入疫苗。



屯門醫院兒童及青少年科一個新生嬰兒特別護理病房，自上周四（9日）開始，先後有三名男嬰及三名女嬰確診呼吸道合胞病毒（RSV）。（資料圖片／梁鵬威攝）

去年10月起活躍 新冠戴口罩降免疫屏障

林緯遜指出，數據顯示呼吸道合胞病毒去年10月起在香港已有上升趨勢，而春夏季會為病毒高峰期，相信個案會上升，且屬意料之內，因不少人在新冠疫情期間戴口罩，故未有接觸過病毒而失去對病毒的免疫屏障。

外地80歲以上人士感染較多

他透露，在外國早已有相關情況出現，而80歲以上感染的人數亦較以往多，不過他相信今次爆發非因為病毒變種或病毒致病性加強，純粹只是因市民對病毒的免疫屏障減弱了。

他又指，雖然病毒致死率只有0.1%，但對於特別護理病房的嬰兒而言，感染任何病源體都會有極大風險，尢其是心臟或肺部有毛病的嬰兒，故並不可以因以掉以輕心。病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。

特別護理病房床位非密集 共用物件傳播可能性較大

他估計，特別護理病房空間大，床位不會過於密集，加上醫院內亦須戴口罩，故估計今次爆發與飛沬傳播無關，反而因間接接觸而傳播的可能性較大，如共用物件或醫護人員的手等。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，特別護理病房空間大，預料或因間接接觸而傳播，如共用物件或醫護人員的手等。（資料圖片／廖雁雄攝）

針對呼吸道合胞病毒已研製成功 可望今年內推出

他又提到，針對呼吸道合胞病毒感染的疫苗經已研製成功，可望今年內推出，到時疫苗專家可再審視數據研判是否買入疫苗。被問到如致死率只有0.1%是否無需要買疫苗，他則指，決定是否購入疫苗須考量不同因素，而相關病毒對於1歲以下健康的小朋友亦有很大影響，包括會引發支氣管炎及肺炎等。