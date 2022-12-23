呼吸道合胞病毒個案上周急增　衞生防護中心去信學校籲提高警覺

衞生防護中心今日（23日）表示，近日實驗室監測發現呼吸道樣本對呼吸道合胞病毒呈陽性的個案有所增加，在過去一周有66個樣本驗出帶有病毒，較對上兩周的33及46個樣本驗出帶病毒有所增加。不過，感染呼吸道合胞病毒引起的呼吸道感染的院舍爆發報告則維持少數，至今十二月只錄得兩宗爆發報告。



中心表示，鑑於相關感染個案最近有所增加，已發信予全港學校，呼籲他們提高警覺。



衞生防護中心今日（23日）表示，近日實驗室監測發現呼吸道樣本對呼吸道合胞病毒呈陽性的個案有所增加。（資料圖片）

衞生防護中心表示，據衞生署公共衞生化驗服務處的化驗結果，在12月11日至17日的一星期，有66個樣本驗出帶有呼吸道合胞病毒，較對上兩周有33及46個樣本驗出病毒有所增加，不過感染呼吸道合胞病毒引起的呼吸道感染的院舍爆發報告則維持少數，至今十二月只錄得兩宗爆發報告。

中心表示，鑑於相關感染個案最近有所增加，今日已發信予全港學校，呼籲他們提高警覺。中心發言人又指，呼吸道合胞病毒主要引致呼吸道、肺部或中耳感染，是引致嬰幼兒氣管炎和肺部感染的常見病毒。病人通常會出現發燒並有其他病徵，如發冷、頭痛、食慾減退、身體痛楚或軟弱無力，故​市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。