市建局研加強網上平台資訊　冀助業主消除「天價」維修工程疑慮

市區重建局行政總監韋志成今日（19日）發表網誌，提到鮮有接觸樓宇維修工程的業主，對工程多個範疇有不少迷思和誤解，也有機會認為有關費用過高，甚至會以「天價」形容。他指出，市建局一直透過「招標妥」服務，委派獨立專業人士，在不同階段為業主提供專業意見和技術支援；該局也正研究在其「樓宇復修平台」上為業主及法團提供更多工程資訊，冀借這些服務及工具可令維修工程達致「正價施工」，消除業主及法團的疑慮。



市區重建局行政總監韋志成在網誌中指，因樓宇復修而引發爭議的個案，大多是樓齡已達30 年、業主接到強制驗樓的命令後，才第一次進行全面性維修工程的樓宇。他續指，30年才首次進行大維修的樓宇，所需籌劃的工程範圍一般較廣，修葺規模較大，工程費用亦自然較高。對鮮有接觸樓宇維修工程的業主而言，或會認為有關費用過高，甚至會以「天價」形容，導致對工程的報價產生疑慮。

業主對維修有不少誤解

他在文中提到，業主最關注而又出現不少迷思和誤解的範疇有很多，包括維修工程範圍、施工方案、報價方式以至揀選工程承辦商時的評分準則。市建局一直透過「招標妥」服務，為業主提供多方面的支援，令維修工程達致「正價施工」。

韋志成指，「招標妥」服務由市建局委派獨立專業人士，在不同階段為業主提供專業意見和技術支援，包括聘請工程顧問前，為工程作初步勘察、並就工程費用作粗略估算；在工程顧問上任後，協助業主對顧問所擬訂的具體工程範圍和標書內容給予意見；到招標聘請承辦商時，獨立專業人士也會應工程標書列明的範圍和要求，提供工程報價參考。該服務也提供電子招標平台，讓合資格承辦商入標競投。

市建局平台提供招標參考文件及報價

而市建局的「樓宇復修平台」，也委聘建築及法律專業顧問，製作多套適用於法團招標聘請工程顧問和承辦商進行公用部份維修工程的合約參考文件，提升工程資訊的透明度、及加強業主對工程各項內容的認知，減低他們對「天價」維修工程的疑慮。

該平台上也設有「工程費用資訊中心」工具，整理過往曾參加市建局樓宇復修計劃個案的工程總金額，並列出不同細項的單價，供業主參考。市建局正研究加強相關工具列出的資訊，由現時只涵蓋25個常用工程項目種類的一般性單價資訊，進一步在同一種類內細分不同施工方案、不同用料的單價資料，增加法團和業主對同一工程、不同方案所涉及的工程費用差距的認知，提升各項數據的參考度。

韋志成表示，希望解說可加深業主對評審維修工程造價的認知，並指出業主需明白在大維修後，也需要為樓宇作定期的維修保養，以及為下一個周期的大維修工程，作好前期準備，希望業主應持續增進對籌組維修工程的知識，提升自主籌組樓宇復修的能力。