市建局檢視公用地方維修津貼　擬涵蓋單位內牆身、樓板等結構工程

香港有不少大廈面對老化問題，長遠需要維修。市建局行政總監韋志成今日（8日）於網誌表示，正檢視轄下「公用地方維修津貼」的適用範圍，由原本目前包括樓宇公用地方的樓宇安全相關工程等，擴展至單位室內與結構安全相關的工程，包括修葺室內柱、樑、樓板、牆身等已破損的石屎等。



韋志成於網誌表示，早於2011年，市建局與房協合作，推行樓宇復修綜合支援計劃，為業主提供「公用地方維修津貼」及一站式技術支援，協助樓宇復修。他續指，計劃目前包括於樓宇的公用地方，展開樓宇安全、環境衞生、或與環保有關的工程。

韋志成表示，由於樓宇更新大行動2.0的資助額，達到工程總額的八成，以每個單位五萬元為上限，其資助款額和所佔工程費用的幅度，均較「公用地方維修津貼」為高。他續指，由於兩個資助計劃的申請資格和適用工程範圍相近，業主傾向申請「2.0行動」的資助，令「公用地方維修津貼」的申請數字逐漸減少，由每年收到約300宗申請，下跌至去年不足100宗。

市建局行政總監韋志成。(資料相片)

有見及此，韋志成指正檢視「公用地方維修津貼」，研究將適用範圍伸延至住用單位的室內與結構安全相關工程，包括修葺室內柱、樑、樓板、牆身等已破損的石屎等的可行性。

另外，目前本地樓宇的設計是以50年壽命作為指標，韋志成表示，若從土木工程的技術角度，鋼筋混凝土建築物若保養得宜，壽命可以超過100年。他續指，市建局將選擇於自行發展項目作為先導，試驗應用不同延長樓宇壽命的新建築技術和物料，包括使用高強度混凝土，及經過鍍鋅技術處理的鋼筋，以加強防銹，希望將樓宇結構的設計壽命提升至75年，並減低樓宇落成後出現結構破損的風險。

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韋志成指，即使做好公用地方的維修保養，假如業主不為單位室內做好維修保養，出現石屎剝落、滲漏、鋼筋銹蝕老化而損毀等問題，影響結構安全，有關的大廈亦只是「金玉其外、敗絮其中」，未能徹底改善居住環境，而且長遠可能影響樓宇整體穩定性，構成風險，希望新一年各項樓宇復修的財政資助，以及專業支援，都得到業主的支持，及更具成效的應用。