新巴合併前最後新線694S明日啟航　復刻版波浪紋車身勾車長回憶

隨著新巴城巴專營權將於7月合併，服務香港廿五載的新巴，其最後一條投入服務的新常規路線694S將於明天（20日）啟航，首批共兩輛復刻巴士會以經典「波浪紋」車身率先亮相。



有資深車長見證城巴新巴將合併感到不捨，指「因為新巴亦都比咗我好多回憶」，目睹乘客由小孩長大成人，再為人父母。而今日再次看到「波浪紋」車身，車長表示彷彿與十多年朋友重逢，非常開心。



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城巴新巴今日起展開「一致服務全城」為主題的合併宣傳活動，除展出波浪紋復刻巴士，亦翻新於2018年退役的富豪巴士，為新巴第一代特低地台巴士，以及城巴新巴合併活動宣傳巴士，顯示新標語「一致服務全城」。

見證乘客由小孩變人父

現年64歲朱海林為駕駛首批新巴過海線車長，見證城巴新巴將合併，他指「好唔捨得，因為新巴亦都比咗我好多回憶，真係唔捨得。」由於駕駛新巴694過海線約24年之久，他被取別名為「694」，「喺街到見到我唧市民（講）：『呢個咪揸694囉』」。朱海林亦見證乘客年齡的變化，感慨指「有啲細細個搭我車，搭到結咗婚，生埋小朋友」。

他回憶指，曾遇到有學生在巴士遺留美術勞作，該學生於總站下車後，巴士還有十幾分鐘才開往下一站，故他立即將美術勞作送到該學生的學校去，第二天該學生還請他吃巧克力答謝他。

明日啟航的694S線以波浪紋車身亮相，朱海林回憶指，波浪紋圖案後來消失後，很多市民不捨而紛紛來拍照留念。如今波浪紋再現，他非常開心，一副蠢蠢欲試的表情，「好想揸個圈」。

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車長由中巴過渡新巴再看合併

入行逾40年的車長黃池仔，於1998年由中巴過渡至新巴，為第一批加入新巴的車長，近日培訓了約50多名車長行駛將藍隧道巴士線，其中包括694S新線。今日再次見到波浪紋圖案車身，他表示好開心，比喻心情就像「你十幾廿年前冇見到你朋友，突然在你面前出現」，因而非常高興。

他認為新線694S的其一特色是快，「去清水灣半島，日出康城，跟著上去將藍隧道，出嚟已經係水務局。」他亦指搭巴士較舒適，「有位坐」，亦可以觀看車窗外的風景，「一早起身有風景睇，個人都精神啲啦返工」。

城巴新巴將於年中合併，一輛寫上「一致服務全城」的專題巴士將會展開宣傳。（林靄怡攝）

兩巴合併辧光榮告別新巴系列活動

「光榮告別新巴」復刻版巴士將於明日率先行走將藍隧道過海694S號線，車身為經典橙色、綠色「波浪紋」，是新巴成立初期的象徵。一共四輛復刻巴士將陸續推出，主要行走過海、將軍澳及西九龍路線。694S新線明日將分別由調景嶺站及小西灣邨開出，往來調景嶺、尚德、將軍澳市中心、日出康城及鰂魚涌、太古。

另外，城巴690S線亦於明天啟航，首班車將為綠色雙層電動巴士，分別由坑口（明德邨）及中環（交易廣場）開出，往來坑口、日出康城及灣仔、中環。