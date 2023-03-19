91歲陳日君早前已出院　上載新相面帶笑容賀節日

涉「612基金」被警方以「串謀勾結外國勢力」為由拘捕、正保釋候查的天主教香港教區榮休主教陳日君，早前透露自己前往梵蒂岡後身體抱恙需留醫，據了解他早前已經出院。

他於今日(19日)晚上於社交平台上載與慈幼會中華會省省會長吳志源神父相聚的照片，並祝賀教徒聖若瑟節快樂，亦表明感謝各位的祝賀和關心，不少網民留言祝願其身體健康。



陳日君今日晚上於社交平台發帖，祝賀教徒聖若瑟節快樂，又上載與慈幼會吳志源神父相聚的照片，照片可見他面帶笑容，尚算精神，面前亦有一碟甜品。(陳日君FB專頁截圖)

現年91歲的陳日君，今年1月初獲法庭批准前往梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世喪禮弔唁。同月底他突在社交平台交代身體近況，指羅馬四天之行仿如奇蹟，惟期間身體響起警號，出發前肩膊發炎，且背脊疼痛及兩手麻痺，在大年初一呼吸更見困難，遂馬上前往醫院求醫。陳日君向眾人「報平安」，表明需要留醫，雖未知出院何日，「可以說，香港最高級的醫生正在照顧我」，又寄語眾人平安。

據了解陳日君早前已出院，他今日晚上於社交平台發帖，祝賀教徒「聖若瑟節」快樂，又指由於遇到「主日」，故禮儀將移至明天慶祝。他又上載與慈幼會吳志源神父相聚的照片，照片可見他面帶笑容且精神，面前亦有一碟甜品。

▼1月4日 陳日君獲准離港往梵蒂岡出席本篤十六世喪禮▼

