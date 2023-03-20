巴士加價｜張欣宇批脫班未改善　盧偉國：復常後港人即刻發達？

各間專營巴士公司申請加價，政府日前披露，其中九巴申請加價9.5%，城巴新巴劃一每條路線加價2元，城巴申請調高機場線車費幅度更為50%，惹來社會上熱議。



A4聯盟立法會議員張欣宇質疑，現時巴士的質及量不合市民期望，多年來脫班情況未有改善， 至今仍維持在２.4%左右，「巴士好多方面嘅表現都是存在問題，係咪值得咁樣幅度嘅加價呢？」



經民聯立法會議員盧偉國重申，巴士公司以疫情時期的虧損申請加價是不合理，認為部分路線如機場路線等在通關後客運量已有回升。他又指香港要時間復常，「你估依加話復常，香港人即刻發左達咩？」



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立法會交通事務委員會上周五（17日）討論巴士加價申請，多名議員在相關委員會上表達對加價的不滿。A4聯盟立法會議員張欣宇今（20日）在港台《千禧年代》重申，據巴士條例加價除考慮經營成本外，亦要考慮市民負擔、接受程度及巴士的質及量。

指巴士各表現均不符市民期望

他認為，現時巴士各表現均不符市民期望，多年來脫班情況未有改善，十年前整體巴士的脫班情況是2.6%，而2021年及2022年仍維持在2.8%及２.4%左右，「巴士好多方面嘅表現都是存在問題，係咪值得咁樣幅度嘅加價呢？」

巴士公司曾解釋，加價與車長人手不足有關，他質疑在五間巴士公司中仍有脫班情況只是1%左右，故脫班情況背後或涉及經營問題，不能單以大環境去解釋。他亦表示，巴士申請加價的理據不夠清晰及透明，難以令市民相信是客觀及合理的加幅，「到底客量收入影響係幾多？經營成本或管理成本影響又有幾大？」

張欣宇質疑，現時巴士的質及量不合市民期望，多年來脫班情況未有改善。（A4聯盟提無圖片）

「有邊盤生意可以補返之前捐失？有我都想做。」

盧偉國亦在同一電台節目表示，巴士公司以疫情時期的虧損申請加價是不合理，認為部分路線如機場路線等在通關後客運量已有回升。他又認為，巴士公司過去三年因疫情的捐失，不應成為今次的加價的原因，「有邊盤生意可以補返之前的捐失呢？有依盤生意我都想做。」

他又指，不反對巴士公司加價，惟不應是此段時間及加幅。他以打工仔為例，指如果打工仔在疫情後隨即要求老闆加回之前因疫情而凍薪的人工是不合理，重申香港要時間復常，建議應審視復常數個月後的數字再決定，「你估依加話復常，香港人即刻發左達咩？」

盧偉國亦在同一電台節目表示，巴士公司以疫情時期的虧損申請加價是不合理。（資料圖片／廖雁雄攝）

盧偉國指可參考港鐵可加可減機制

對於有聲音指巴士日後加價應更改不須要行會審批，而是如港鐵般以可加可減機制作計算，盧偉國認為可以參考港鐵的做法，但不一定要硬性去做，但認為如有相關造法可以更客觀去看這個問題。

據各巴士公司申請，龍運巴士要求加價8.5%、九巴要求加價9.5%、大嶼山巴士要求加價9.8%、新巴及城巴的市區所有路線劃一加價二元、城巴的機場路線更希望爭取加價50%、非機場路線日常服務及通宵路線加價23%。