醫生指合胞病毒已成周年性的活躍病毒　料兒童染呼吸道疾病入院增

屯院爆發呼吸道合胞病毒群組感染個案，令不少家長都感憂心。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日（20日）表示，自口罩令撤消後，感染呼吸道病毒後需入院的個案增加，每日病房都充滿相關病人，最憂心的是一些早產嬰，染疫後住院時間或較長，但現時醫療系統仍負荷到，醫院會流動調配病床及人手。



被問到是否要因相關病毒上升而戴回口罩，他則指，防疫措施及風險要取平衡，提醒市民在家中都要做好個人衛生措施，包括勤洗手，若染疫幼童病情轉差，例如呼吸困難或食欲不振，應盡快求醫。



關日華表示自口罩令撤消後，感染呼吸道病毒後需入院的個案增加，每日病房都充滿相關病人。（資料圖片／羅君豪攝）

口罩令撤消後相關呼吸病毒上升

近日流感個案有所上升，屯院更爆發呼吸道合胞病毒群組感染個案，情況令人憂慮。港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日在電台節目表示，自口罩令撤消後，感染呼吸道病毒如合胞病毒、流感病毒、副流感病毒、腺病毒及腸病毒等有上升，需入院的個案增多，當中一兩個月的幼童入院時間較更長。

他又指，最令人憂心的是一些早產嬰染疫，因其沒有媽媽抗體保護，染疫後住院時間或較長，須要一兩個星期，甚至要入住深切治療部，但他表示現時醫療系統仍負荷到，醫院會流動調配病床及人手。

合胞病毒過往只在冬至春冬活躍

他以呼吸道合胞病毒為例，指過往病毒一般只在冬季至初春季較活躍，但受氣候暖化影響，病毒活躍程度未見跟隨季節明顯變化，已變成周年性的活躍呼吸道病毒。

被問到是否要因相關病毒上升而戴回口罩，他則指，防疫措施及風險要取平衡，不少受感染兒童都被家中成人傳染，提醒市民在家中都要做好個人衛生措施，包括勤洗手，若染疫幼童病情轉差，例如呼吸困難或食欲不振，應盡快求醫。他亦補充，如幼童有病徵，應要戴回口罩。