呼吸道合胞病毒｜醫生指嬰兒氣促嘔奶應快求醫　撤口罩令傳染病增

屯門醫院爆發呼吸道合胞病毒（RSV）群組，至今六名嬰兒染疫，不少家長感擔心。港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今（18日）在電台表示，自從取消口罩令後，醫院及社區陸續出現呼吸道合胞病毒個案爆發，呼籲家長見到幼兒有氣促、嘔奶等情況，便應盡快求醫。呼吸系統科醫生曹忠豪則指，未有見到有大幅上升的趨勢，但認為如嬰兒出現發燒並有其他病徵，應盡快求醫。



葉柏強指，自從取消口罩令後，醫院及社區陸續出現呼吸道合胞病毒個案爆發，呼籲家長見到幼兒有氣促、嘔奶等情況，便應盡快求醫。（資料圖片／黃文軒攝）

翻查資料，衞生防護中心曾於12月底向全港學校發信指，呼吸道樣本對呼吸道合胞病毒呈陽性的個案有所增加，呼籲市民應提高警覺，預防呼吸道疾病。

根據衞生署公共衞生化驗服務處的化驗結果，在3月5日至11日的一星期，有37個樣本驗出帶有呼吸道合胞病毒，較上兩周分別為44及69有下趺，但整體而言，仍比去年同期數據高，當時為0。

葉柏強今在電台節中表示，自從取消口罩令後，醫院及社區近日陸續出現呼吸道合胞病毒個案爆發，會對幼兒造成一定影響，建議學校定期清潔學生接觸的物品和地方，如發燒亦應該避免返校，家長亦應該要做好清潔衞生。

呼吸道合胞病毒爆發，他表示，病毒對兒童較容易造成影響，特別是因早產而引發慢性疾病兒的嬰兒，可能會出現較嚴重的支氣管炎或氣促。他呼籲家長如發現兒童出現氣促、嘔奶等病徵應盡快求醫。他又指，如果小朋友身體不適，例如發燒或其他上呼吸道感染徵狀，家長可以先幫子女做新冠快測，了解是否感染新冠病毒，而不論是否染疫，兒童都應盡早求醫，不應上學。

呼吸系統科醫生曹忠豪則指，未有見到呼吸道合胞病毒有大幅上升的趨勢，但認為如嬰兒出現發燒、咳嗽等其他病徵，應盡快看醫生。（資料圖片）

呼吸系統科醫生曹忠豪則指，未有見到呼吸道合胞病毒有大幅上升的趨勢，但認為如嬰兒出現發燒、咳嗽等其他病徵，應盡快看醫生。他又指，現時檢測呼吸道合胞病毒好快，同日就有結果，但是否檢測應由主診醫生決定，並補充大部份染呼吸道合胞病毒病徵都輕微，無須需用藥或只需用支援性療法紓緩病況。