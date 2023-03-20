黃埔花園單位天花漏水　住戶擔遮如廁　樓上名醫潘德鄰：我無嘢講

無綫電視節目《東張西望》本月初報道，居於黃埔花園一單位的周小姐表示，居所天花漏水多年，導致半間屋包括浴室沒有電力供應，她和母親需要摸黑開傘如廁及洗澡，節目中提及樓上單位業主為「社會名人P先生」，未有具名。



有指「社會名人P先生」是骨科名醫潘德鄰，《香港01》今（20日）再致電他，在得悉記者想查問有關《東張西望》的報道時，隨即回覆指「唔好意思，我唔想講」，即掛斷電話。記者其後再致電給他，查詢為何曾向記得傳媒稱自己為受害者，他再回覆稱「我無其他嘢講喇，唔好意思」。



無綫電視節目《東張西望》本月6日報道，居於黃埔花園一單位的周小姐漏水達20年。（東張+ 截圖）

潘德鄰2017年任林鄭月娥競選辦副主任

無綫電視節目《東張西望》本月初報道，居於黃埔花園一單位的周小姐，居所漏水達20年，半間屋（包括浴室）沒有電力供應，其浴室天花批盪剝落，她和母親需要摸黑撐傘如廁及洗澡。她們指控樓上單位業主在得悉事件後一直沒處理，亦曾不願意讓食環署顧問公司入屋調查，導致事件至今仍未解決。

報道中僅以「社會名人P先生」形容樓上的住戶，據指業主就是著名骨科醫生潘德鄰，他曾於2017年林鄭月娥競選特首之時，擔任競選辦副主任。

骨醫潘德鄰(右二)2017年獲林鄭委任為競選辦副主任。(資料圖片)

《香港01》今（20日）下午1時半及3時分別到訪潘德鄰位於中環的診所，惟都不見醫生蹤影。護士向記者表示，潘不在診所，如要訪問須先預約。據網上資料顯示，今日為醫生的診症日。

記者其後再致電潘德鄰，在得悉記者想查問有關《東張西望》的報道時，隨即回覆指「唔好意思，我唔想講」，並即掛斷電話。記者其後再致電給他，查詢為何指自己為受害者，他再回覆指「我無其他嘢講喇，唔好意思」。