和合石、哥連臣角共1.8萬個靈灰位　食環署今日起接受申請

食環署位於粉嶺和合石靈灰安置所第六期及東區哥連臣角新廈靈灰安置所，合共1.8萬多個新建的可續期骨灰龕位今日（20日）起至4月17日接受市民申請。可供應的龕位以哥連臣角的1萬個較多，署方提醒申請人，由於數量有差別，會直接影響獲成功編配的機會。



和合石提供8161個龕位 哥連臣角10104個龕位

食環署發言人今日（20日）表示，是次龕位編配中，和合石靈灰安置所第六期可續期骨灰龕位共有8,161個，當中包括8,000個標準龕位（4,000個禁香龕位及4,000個非禁香龕位），以及161個大型龕位（82個禁香龕位及79個非禁香龕位）。

哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共有10,104個，包括10,000個標準龕位（5,000個禁香龕位及5,000個非禁香龕位），以及104個大型龕位（52個禁香龕位及52個非禁香龕位）。

由於兩所靈灰安置所可供編配的各類型龕位（標準／大型；非禁香／禁香）的數量有差別，並會直接影響獲成功編配龕位的機會。在決定選擇申請哪一類型龕位時，申請人可先參閱表格上相關資料，以衡量該申請獲成功編配的機會。

發言人稱，首選哥連臣角新廈靈灰安置所的申請人，可選擇在未能成功獲編配首選龕位時，接受編配和合石靈灰安置所第六期餘下的同類型龕位。

申請期由3月20日至4月17日

市民可瀏覽食環署網站了解詳情、網上申請或下載申請表格，或到食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處及民政事務總署各區民政諮詢中心索取簡介單張及申請表格，亦可致電熱線2841 9111或以電郵（apply_newniche@fehd.gov.hk）查詢及以傳真（2333 1716）索取申請表格。

食環署鼓勵申請人透過網上申請，以避免郵遞延誤或無法派遞的情況。若申請人是為先人申請火葬服務的同一人士，經「智方便」遞交網上申請則毋須夾附所需文件副本。申請人亦可以透過上述傳真或電郵、郵寄或親身到港島或九龍墳場及火葬場辦事處遞交申請，惟要注意，填妥的文件和副本須於4月17日前遞交，以免錯失申請機會。