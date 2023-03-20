花展｜康文署向市民派發3,000盆可再種植花卉　贈60機構1萬盆植物

一連10日的香港花卉展覽昨日（19日）落幕後，康文署今明（20及21日）兩日舉行花展環保回收日，今早也在維多利亞公園糖街入口處向市民派發了約3,000盆花卉。一如以往，大會也將可再用的園景展品和花卉植物送往康文署轄下公園、或康樂場地重置或重新種植，並透過花卉重新栽種計劃，向約60個機構送出逾1萬盆植物。



▼3月20日 花展環保回收日▼



花展昨日結束後，康文署舉辦一連兩日的花展環保回收日，有逾350名來自多個機構及組織的義工，今早在花展會場協助分類和回收可重用或循環再造的物料，以減少廢物棄置數量。同時也有逾百名市民去到維多利亞公園糖街入口處，等候大會派發3000盆花卉，市民反應熱烈，開始派發花卉一小時後隨即額滿。

大會在回收花卉的安排與往年也相同，可再用的園景展品和花卉植物會送往康文署轄下公園或康樂場地重置或重新種植，並透過「賞花，惜花！」賽馬會花卉重新栽種計劃，向約60個機構送贈可再種植的花卉植物。

康文署表示，為實踐綠色花展，各個階段實行多項環保措施，包括在籌備花展初期，向相關持份者提供減廢指引，至舉行期間，也鼓勵入場人士自備水樽和環保購物袋，場內也設有設置「可循環再用物料收集站」及「凋謝花卉收集站」，後者回收到的凋謝植物會轉送往牛潭尾的動物廢料堆肥廠，把植物轉化為有機堆肥循環再用。