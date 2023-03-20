林卓廷涉妨礙及騷擾議會案　林自撤保釋稱「坐住先」　案6月預審

2019年5月立法會審議《逃犯條例》修例法案，建制派及民主派分別派員爭奪法案委員會主席之位，導致「鬧雙胞」。多名民主派議員事後被控違反《立法會權力及特權條例》，被告之一的林卓廷今（20日）在西九龍法院申請撤銷本案的保釋，主任裁判官羅德泉問他作這申請前是否已想清楚，林確認並稱：「早啲入去坐住先。」羅官遂撤銷兰谷，並把案件排期至6月15日預審，林須還押。



被告林卓廷（45歲）被控於2019年5月11日在立法會綜合大樓，襲擊、妨礙或騷擾會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎。林目前因民主派初選案還押。

被告林卓廷申請撤回保釋時稱：入去坐住先。(資料圖片)

林原准以5百元保釋

辯方律師今為林申請撤銷法庭於2021年12月就本案批出的保釋，並交代本案於2019年11月首次提堂，當時林在控方不反對下准以500元現金保釋。及至2021年6月，林向法庭取消本案保釋，半年後法庭再度給予他保釋。案件現時排期於今年6月15日審前覆核。

林稱入去坐住先

羅官問林卓廷是否考慮清楚，林回應稱：「法官閣下，呢單係咪我同陳志全單P&P（《立法會（權力及特權）條例》英文簡稱）？我諗清楚喇，早啲入去坐住先。」羅官批准辯方申請，並將500元保釋金退還予林。

案件只餘下林及陳志全不認罪

同案另涉朱凱廸、陳志全、區諾軒、梁耀忠、范國威和郭家麒6名被告，其中梁耀忠承認1項控罪，判囚14天；區諾軒同意案情，准以3000元簽保守行為24個月；范國威和郭家麒控罪撤回。至於陳志全與林卓廷不認罪，排期於6月15日審前覆核，二人將與擬認罪的朱凱廸再於8月1日提訊。

案件編號：ESCC2514/2019