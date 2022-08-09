9泛民議員涉立法會示威 郭家麒胡志偉范國威獲撤控 部份將認罪
九名泛民前立法會議員，被指在2018至2020年間，在立法會會議上涉作出滋擾行為，包括潑臭水及襲擊建制派議員等，被控襲擊及藐視等被控多項罪名，控方分成6案提控，案件今(9日)在西九龍法院再提訊，區諾軒獲准簽保守行為，餘下8人，尹兆堅擬就3案認罪，陳志全則否認所涉3案的罪名，餘下6人，3人會認部份罪名，另有3人：郭家麒、范國威及胡志偉，獲撤銷全部罪名。
9名被告包括：林卓廷、尹兆堅、范國威、朱凱廸、郭家麒、區諾軒、胡志偉、黃碧雲、陳志全。他們全被指於2018至2020年間，在立法會內，違反《立法會權力及特權條例》，被控襲擊、藐視等多項罪名。
該6案件分別如下：
2018年6月13 日，立法會審議高鐵一地兩檢，有保安員在推撞時受傷。
被告：林卓廷及尹兆堅。
控罪：兩人同被控一項阻礙立法會人員執行職務，尹另被控一項普通襲擊罪，指他們於會議室抗議後被逐，事後兩名保安報稱受傷。
答辯情況：兩人擬認罪，案件押後至今年12月13日處理。
2019年5月11 日，立法會審議修訂《逃犯條例》。
被告：范國威、朱凱廸、林卓廷、郭家麒、區諾軒、梁九忠及陳志全。
控罪：7人共被控襲擊、妨礙或騷擾在會議範圍內的議員等共罪。
答辯情況：
區諾軒獲准以3000元簽保守行為2年。
林卓廷及陳志全不認罪，排期於2023年3月20日至24日審訊，本年12月2日作審前覆核。
朱凱廸認罪，12月2 日處理。
范國威、郭家麒獲撤控。
梁耀忠早前已認罪，判囚2周。
2020年5月8日，李慧琼在舉行內務委員會特別會議時，多名議員涉作藐視行為。
被告：陳志全、朱凱廸、尹兆堅、黃碧雲，胡志偉。
控罪：被控藐視罪，指他們在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，令該會議程序中斷或相當可能中斷。
答辯情況：
尹兆堅及黃碧雲擬認罪，押後至12月13日處理。
陳志全不認罪，2023年1月10至16日審訊，今年12月5日作審前覆核。
胡志偉獲撤控，朱凱廸將獲撤控，並會於2023年3月20日處理。
2020年6月4日立法會就《國歌法》進行三讀程序，有人涉潑臭水
被告：朱凱廸及陳志全
控罪：藐視及施用有害物品罪。
答辯情況：
陳志全不認罪，案件定於2023年5月8至12日開審，明年2月22日作審前覆核。
朱凱廸獲撤控。
2020年10月15日立法會發展事務委員會正、副主席選舉期間，有人疑曾搶咪。
被告：黃碧雲
控罪：藐視罪。
答辯情況：黃擬認罪，押後至12月13日處理。
2020年10月16日立法會環境事務委員會，有人涉多投選票。
被告：黃碧雲、尹兆堅。
控罪：藐視罪。
答辯情況：
尹兆堅擬認罪，押後至12月13日處理。
黃碧雲控罪獲撤銷。
案件編號：ESCC2993/2018、ESCC2514/2019、ESCC757/2021、ESCC758/2021、WKCC3842/2020、WKCC4003/2020