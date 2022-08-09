9泛民議員涉立法會示威　郭家麒胡志偉范國威獲撤控　部份將認罪

九名泛民前立法會議員，被指在2018至2020年間，在立法會會議上涉作出滋擾行為，包括潑臭水及襲擊建制派議員等，被控襲擊及藐視等被控多項罪名，控方分成6案提控，案件今(9日)在西九龍法院再提訊，區諾軒獲准簽保守行為，餘下8人，尹兆堅擬就3案認罪，陳志全則否認所涉3案的罪名，餘下6人，3人會認部份罪名，另有3人：郭家麒、范國威及胡志偉，獲撤銷全部罪名。



9名被告包括：林卓廷、尹兆堅、范國威、朱凱廸、郭家麒、區諾軒、胡志偉、黃碧雲、陳志全。他們全被指於2018至2020年間，在立法會內，違反《立法會權力及特權條例》，被控襲擊、藐視等多項罪名。

立法會6月13日審議一地兩檢法案，多名民主派議員被逐離場。（資料圖片/梁鵬威攝）

該6案件分別如下：

2018年6月13 日，立法會審議高鐵一地兩檢，有保安員在推撞時受傷。

被告：林卓廷及尹兆堅。

控罪：兩人同被控一項阻礙立法會人員執行職務，尹另被控一項普通襲擊罪，指他們於會議室抗議後被逐，事後兩名保安報稱受傷。

答辯情況：兩人擬認罪，案件押後至今年12月13日處理。

2019年5月11日，《逃犯條例》修訂法案委員會會議出現衝突場面。（資料圖片/李澤彤攝）

2019年5月11 日，立法會審議修訂《逃犯條例》。

被告：范國威、朱凱廸、林卓廷、郭家麒、區諾軒、梁九忠及陳志全。

控罪：7人共被控襲擊、妨礙或騷擾在會議範圍內的議員等共罪。

答辯情況：

區諾軒獲准以3000元簽保守行為2年。

林卓廷及陳志全不認罪，排期於2023年3月20日至24日審訊，本年12月2日作審前覆核。

朱凱廸認罪，12月2 日處理。

范國威、郭家麒獲撤控。

梁耀忠早前已認罪，判囚2周。

立法會內會於2020年5月8日召開會議，期間泛民和建制議員就民建聯李慧琼主持會議的權力爭執衝突。(資料圖片/羅君豪攝)

2020年5月8日，李慧琼在舉行內務委員會特別會議時，多名議員涉作藐視行為。

被告：陳志全、朱凱廸、尹兆堅、黃碧雲，胡志偉。

控罪：被控藐視罪，指他們在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，令該會議程序中斷或相當可能中斷。

答辯情況：

尹兆堅及黃碧雲擬認罪，押後至12月13日處理。

陳志全不認罪，2023年1月10至16日審訊，今年12月5日作審前覆核。

胡志偉獲撤控，朱凱廸將獲撤控，並會於2023年3月20日處理。

2020年6月4日國歌法三讀：會議室內有臭味淺啡色液體濺出。（資料圖片/羅君豪攝）

2020年6月4日國歌法三讀：工作人員拉起封鎖線處理。（羅君豪攝）

2020年6月4日立法會就《國歌法》進行三讀程序，有人涉潑臭水

被告：朱凱廸及陳志全

控罪：藐視及施用有害物品罪。

答辯情況：

陳志全不認罪，案件定於2023年5月8至12日開審，明年2月22日作審前覆核。

朱凱廸獲撤控。

黃碧雲被指在2020年10月15日的立法會發展事務委員會上作藐視行為。（資料圖片/盧翊銘攝）

2020年10月15日立法會發展事務委員會正、副主席選舉期間，有人疑曾搶咪。

被告：黃碧雲

控罪：藐視罪。

答辯情況：黃擬認罪，押後至12月13日處理。

環境事務委員會選舉，黃碧雲入座後提名期間，大部份時間均繞起雙手。（立法會直播畫面截圖）

2020年10月16日立法會環境事務委員會，有人涉多投選票。

被告：黃碧雲、尹兆堅。

控罪：藐視罪。

答辯情況：

尹兆堅擬認罪，押後至12月13日處理。

黃碧雲控罪獲撤銷。

案件編號：ESCC2993/2018、ESCC2514/2019、ESCC757/2021、ESCC758/2021、WKCC3842/2020、WKCC4003/2020