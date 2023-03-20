AEON信用卡疑被集體盜用　卡主2分鐘收11宗交易通知　涉款4.7萬

近日一批AEON JCB信用卡卡主報稱被盜用，有苦主昨日（19日）中午短短兩分鐘內，手機突然收到11宗交易通知，全部金額均為4,296.03元，共涉及逾4.7萬元。他立即致電服務熱線，並到AEON信貸財務的分行處理，但職員僅記錄相關資料，並表示只能按普通程序解決。他明言不會再使用AEON的信用卡，「𠵱家咁嘅情況，就算佢哋幫我處理晒，我都會CUT咗佢，因為唔安心，有心理陰影！」



AEON信貸財務晚上回應指，已立刻暫停JCB信用卡的網上購物交易，並聯絡受影響客戶，強調受影響客戶不需為相關交易負責，目前未發現任何資料外洩。



網上討論區有一批AEON信用卡持有人近日稱被盜用信用卡，金額由數千元至逾10萬元不等。（網上圖片）

每宗交易金額同為4,296.03元 卡主報失止蝕

昨日網上討論區有多名AEON信用卡持有人稱，在沒有授權的情況下被盜用信用卡，金額由數千元至逾10萬元不等。卡主劉先生向《香港01》表示，昨日中午12時06分起，其AEON JCB信用卡突然在兩分鐘內共進行11宗交易，全部金額相同為4,296.03元，共涉及逾4.7萬元，直至他登入手機應用程式，以報失功能暫停信用卡，才成功終止交易。

劉先生批評APP並無停卡功能，適逢最近系統更新，昨日登入時須完成重設密碼等步驟，以致未能及時停卡。「入到去我已經俾人碌到第10次，我拿拿聲撳報失卡。」他批評AEON的保安意識低，其他發卡機構在卡主同一時間不斷簽帳，會立即停卡向卡主查詢，「我俾人掀咗11次都冇任何提示！」

指旺角信貸財務分行同時20人排隊處理盜用信用卡

劉先生其後立即致電AEON信用卡的客戶熱線，但當時線路繁忙，經多次反覆致電後才成功聯絡職員。不過職員向他指，公司並無任何回應，暫時只能夠等待安排，目前只可按正常程序處理，即需時約10日翻查帳單記錄，再加60日的處理時間。

他在同日直接到AEON信貸財務的分行，處理交易爭議相關手續，職員僅提供撤銷表格，以及拍下信用卡的正、背面及簽名。他指當時已有約20人在排隊等待處理相關問題，又指若AEON願意處理已感到安慰，但強調不會支付該逾4.7萬元的金額。

AEON信貸財務表示，已立刻暫停JCB信用卡的網上購物交易。（網頁截圖）

稱以後不再用AEON信用卡 疑系統更新出事

直至今日，劉先生再致電查詢，職員稱高層正開會解決事故，並暫停信用卡的交易。問到為何網上簽帳並無發出一次性密碼，他引述職員解釋，該密碼由商戶決定是否發出。「佢哋話睇唔到咩公司簽咗呢張單，我覺得好離譜，冇理由邊間商戶去簽張單，我睇唔到個名㗎。」

目前香港僅東亞銀行及AEON採用JCB信用卡，劉先生認為東亞銀行並無發生相關盜用事故，估計與AEON最近的系統更新有關。但他擔心資料已流出，明言不會再使用AEON簽發的信用卡，「𠵱家咁嘅情況，就算佢哋幫我處理晒，我都會CUT咗佢，因為唔安心，有心理陰影！」

持AEON JCB信用卡，每月2日及20日到AEON簽賬購物可獲95折。（資料圖片／羅君豪攝）

AEON︰受影響客戶不需為相關交易負責

AEON信貸財務表示，已立刻暫停JCB信用卡的網上購物交易，並聯絡受影響客戶，強調將確保受影響客戶不需為相關交易負責，為保障客戶利益已展開調查，目前未發現任何資料外洩。

AEON信貸財務又指，向來高度重視客戶利益及交易安全性，並就今次個別事件對受影響客戶帶來不便，表示深感抱歉。AEON指，會進一步加強信用卡保安，避免同類事件再次發生。