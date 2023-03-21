六旬兄涉36刀殺弟　被告稱被弟笑跛仔拿刀亂拮亂插　強調唔想佢死

六旬雜工與胞弟涉因電費爭執而以36刀斬死親弟案續審，被告今(21日)在高等法院出庭自辯。他稱案發當晚和胞弟因斷電問題口角，被告因曾患小兒麻痹而右腳無力，胞弟恥笑他為「跛仔」，兩人便各自取刀，期間他插了胞弟兩刀，他庭上強調因自己受到威脅，又形容當時二人：「亂打、亂拮、亂插…總之亂哂籠。」被告強調不想胞弟死亡，事後也曾自行報警，因太驚慌打錯「9999」，最後叫妻報警，因想胞弟獲救。被告在庭上抽泣謂：「我當時唔想佢死，我從來都無諗過想佢死，呢個情況，一時衝動。」



被告卜水強（66歲，酒樓雜工）否認謀殺罪，控罪指他於2019年9月25日，在香港謀殺其胞弟卜偉根（60歲，電工，下稱：胞弟）。

曾指胞弟剪斷電線

被告自辯時透露，案發時和妻子、母親和胞弟居於涉案旺角單位。案發日早上8時許，被告到太子的酒家工作。至晚上9至10時放工後，和妻子到妻子朋友家，期間他曾飲下半杯紅酒。返家後，母親稱「無電」，又指「細佬搞過啲電」。被告在總掣開啟電源，發現家中多個地方仍無電，便敲弟房門並問他：「你做乜整斷啲線。」胞弟卻大聲回應說：「剪斷就剪斷，有乜咁了不起。」被告反斥：「阿媽都唔認...唔係人嚟。」

遭自己人恥笑好火滾

兩人便發生口角，胞弟說：「有無咁巴閉，跛仔。」。被告解釋，他年幼時患上小兒麻痹，因此右腳無力。他不介意外人揶揄，但遭「自己人」恥笑，便「好火滚」。被告指胞弟之後雙手把他推至倒在地，並拳打他。

見胞弟從房中取刀

妻子把被告扶起後，他用煲蓋打胞弟，胞弟則拿取椅子擋架，打至煲蓋的玻璃也碎裂。胞弟又聲言：「我攞刀斬死你。」被告斥責對方是「忤逆仔」。因見胞弟從房中取刀，被告亦從自己房的雜物架取出生果刀，胞弟右手舉刀斬向他時，他以左手擋架，隨後向胞弟的肚插刀，再抽出該刀和對方亂打。

形容兩人打到亂晒籠

被告形容當時情況：「亂打、亂拮、亂插…..又未學過武功，總之亂晒籠，大家打到。」胞弟之後攬住他，被告則再插對方的肚，兩人便停手，並雙雙倒地。此時，他從胞弟的肚把刀抽出來，但取出一半時，因血太滑，該刀再插向胞弟。被告最終起身後，從胞弟肚中抽出該刀。同時，他吩咐妻子報警。他指當時想盡快報警，望胞弟獲得救治。

太驚慌打錯「9999」

他當時大感驚慌，亦曾致電報警，但打錯「9999」而未能成功，故叫妻代為報警，他則往洗手和洗刀，又向妻子稱打算自首，及後警員到達。

被告庭上強調無意刀插胞弟，並解釋：「我受到佢威脅。」他又指在錄取口供前，警員告知其胞弟「救唔番」，被告因此大感後悔，並說：「如果佢唔鬧我，唔推我，唔攞刀，都造唔成呢啲咁既事情。」

見弟屍體照一度雙手遮眼

此外，被告的代表大律師著被告從胞弟屍體的照片中，指出被告刀插的位置。法官留意到被告一度合眼，再用手遮眼。被告庭上抽泣謂：「我當時唔想佢死，我從來都無諗過想佢死，呢個情況，一時衝動。」法官問被告是否需休息，被告稱可繼續作供。

案件編號：HCCC118/2021