六旬兄涉36刀殺弟　被告批評弟當母是乞丐又忤逆　呢啲人早死好過

六旬酒樓雜工疑因交電費問題與胞弟爭執並以36刀斬死其弟，他否認謀殺，案件今（17日）在高等法院續審。控方播出被告與警方的錄影會面，被告稱自從其妻搬到涉案單位後，胞弟提出要電費以「人頭」計，但被告指單位仍在母親名下，弟又沒有供養母親，更當母親是乞丐，批評胞弟「忤逆」，並稱：「呢啲咁嘅人，早啲死好過遲啲死。」被告稱案發時他見胞弟入房取刀，便走入自己房拿生果刀還擊，並插了對方腹部兩下，之後他站起來，見胞弟沒有反應，強調其做法屬自衛，並說：「唔通企係度畀佢斬死。」



被告卜水強（案發時62歲，酒樓雜工）被控於2019年9月25日，在香港謀殺卜偉根（60歲，電工）。

覺母親需人照顧與妻結婚

庭上播放被告與警方的錄影口供片段，他透露一家四口原居內地，其後陸續來港定居，並在涉案單位居住。父親近年去世，眼見母親患老人癡呆、糖尿及高血壓等病，便與妻子黃偉岸結婚，好讓有人照顧母親。妻子於2019年3月取得雙程證，訪港時會與他、母親和胞弟住在涉案單位。

指弟沒有供養母親當母是乞丐

談及家人關係，被告指他與胞弟甚少溝通，並說：「佢不嬲都蝦我，下下都話打X死你。」又稱胞弟經常眼紅他說：「你好少少都唔得。」自從胞弟90年代移港後，變得「好似好巴閉咁，睇我唔起。」被告說。胞弟與母親關係破裂，胞弟來港後從未供養母親，並說：「唔當嗰個係阿媽，乞衣嚟嘅。」

被告妻入住後提出電費以人頭計

被告提到，父親生前提出讓兩兄弟平分水電費、差餉等開支。但自2019年3月，黃搬到涉案單位居住，胞弟開始對攤分水電費等感到不滿，認為應按「人頭」計算。被告指，早年胞弟妻兒仍在單位居住時，他也是自己一人，同樣交一半電費，批評胞弟現時仍住在屬於母親的單位，卻要計算母親「人頭」，並形容：「X街仔，一啲良心都冇，你而家都係住緊阿媽間屋，你連阿媽都計，你係咪迕逆啊？⋯呢啲咁嘅人，早啲死好過遲啲死，連阿媽都唔認。」

胞弟開冷氣卻投訴被告開抽氣扇

被告又指，過往曾就電費3次與胞弟爭執，胞弟每晚在房內開冷氣，卻嫌他如廁時開抽氣扇致用電過多。其中一次發生在2019年6月，當時被告把一半電費放在櫃桶上，胞弟嫌「畀得太少」拒絕收錢，過了兩、三天被告便收回該筆電費。當時二人未有直接溝通。

遭胞弟揶揄是跛仔

案發前數天，胞弟將1,414元電費放在櫃桶上，被告放下720元現鈔，其後獲妻子告知胞弟又再拒絕收錢。晚上被告跟妻子與朋友吃飯，回家後母親表示家中斷水斷電，被告檢查發現電源總制全部被關，便拍胞弟房門責罵他：「你咁X巴閉咩？連電都cut埋。」胞弟反駁揶揄他「跛仔」，又揚言要找人打死他。

意識胞弟入房取刀

雙方口角持續，胞弟繼而動手將被告推倒，被告落地時撞到物件導致擦傷。胞弟再拿出一張木椅打他的頭，他用電飯煲蓋擋駕不成，被木椅擊中頭部。其後，胞弟走入房內，被告意識到他要取刀，便入自己房拿刀。被告指胞弟取刀後斬向他，他便以刀檔刀，期間傷及三隻手指，他再用刀插了胞弟腹部兩下。二人隨即一同倒地。

強調屬自衛唔通企係度畀佢斬死

被告說他站起來，發現胞弟沒有反應，之後他著妻子報警。他強調：「我都係自衛㗎啫，冇辦法，唔通企係度畀佢斬死。因為兩兄弟爭執，有時唔知邊個錯、邊個對。」被告現場被捕時，警誡下承認：「我細佬係我刺傷嘅。你唔嚟拉我，我都會自首。」

父逝世被告未有分到任何財產

此外，被告提到父母各自留下「平安紙」，父親將涉案單位分給他胞弟，母親則把單位留給他。父親數年前去世後，被告懷疑胞弟收起父親生前一些信件，亦不讓他看死亡證，被告未獲分到任何財產；父親的名錶、首飾亦不翼而飛，後來胞弟交還一隻爛掉的名錶。

案件編號：HCCC118/2021