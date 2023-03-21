深水埗私了的士司機　律政司指施襲者兇殘　經理3年加監至4年1月

人力資源經理2019年《禁蒙面法》定立後，與多名示威者在深水埗「私了」一名的士司機，經理去年在區域法院承認暴動罪，被判囚3年。律政司認為刑罰太輕要求加刑，上訴庭今（21日）處理申請，律政司代表指本案的襲擊者兇殘，亦喪失理智，情節嚴重。上訴庭三名法官批准律政司上訴，經理加監1年1個月至刑期為4年1個月監禁。



被告原於本年7月可獲釋

被告張子龍，33歲，去年在區域法院承認於2019年10月6日，在深水埗欽洲街與長沙灣道交界，連同他人參與暴動，他亦承認身處非法集結時使用蒙面物品罪，原被判囚3年。庭上透露，張就原本刑期，原定於本年7月20日獲釋。

襲擊者兇殘並用上不同武器

律政司代表陳詞時形容，本案涉及的襲擊兇殘，襲擊者使用不同類型的武器，包括雨傘及漂白水等向事主施襲，事主當時已沒有能力保護自己，本案被告，曾用腳踢事主，及用物品打事主兩次。

案件涉私了成份

律政司又稱，當時襲擊者已喪失理智，雖有人大叫：「夠啦，夠啦。」但襲擊者未有停手，其後更毀壞的士，同時認為法庭應考慮本案涉「私了」成份，並於光天化日下的鬧市犯案，案件性質嚴重，若輕判會發放極錯誤訊息，認為原審法官李慶年的判刑屬明顯過輕，他採取4年半為量刑起點，亦不足以反映案件的嚴重性。

辯方指襲擊事件非預謀

代表張的資深大律師潘熙指，原審法官作出分析後，有權裁定本案情節屬中等，判刑未必屬明顯過輕，又指，襲擊的士非預謀，原審法官有足夠基礎裁定本案屬偶發性。

上訴庭指被告聲稱救人變打人

上訴庭三名法官對此表示質疑。法官彭偉昌指，現場人士堵路，不讓其他車通過，並要打開的士車門打傷司機，涉案的士失控，被告求情信卻稱當時打算救人，但他最終打人。法官彭寶琴則指，被告案發時接過他人給他的口罩並戴上，是有意識行為，不是偶發性。被告非一時憤怒，赤手空拳施襲。

認為量刑起點應為6年半

上訴庭法官經考慮後，認為原審法官的判刑明顯過輕，和原則有錯，改為以監禁6年6個月為量刑起點，被告認罪可獲3分1刑期扣減，加上是次為刑期覆核，再減刑3個月，最終判刑為4年1個月，上訴庭會在6個月內頒下書面理據。

案件編號：CAAR8/2022