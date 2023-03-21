三隧分流｜消息指行會通過新收費方案　年底三隧晚間劃一收20元

上屆政府提出三隧分流方案胎死腹中，現屆政府去年11月公布「不同時段不同收費」的擠塞徵費，實施新版三隧分流。消息指，行政會議通過新收費方案，由今年8月2日起，調整私家車及的士隧道費，但繼續維持全日固定收費，私家車使用紅隧及東隧劃一加至30元，分別較現時高10元及5元，而使用西隧則減15元，降至60元；消息指，到今年年底，三隧晚間劃一收20元。政府明日（22日）公布詳情。



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政府8月收回西隧 分兩階段實施新收費

政府原來決定分兩階段實行「三隧分流」，即首先在8月在收回西隧後，實施「三隧分流」新方案，並再在一年後實施「不同時段不同收費」。消息指政府計劃縮短兩階段的時間，行政會議已通過方案，年底推三隧晚間劃一收20元。

運輸及物流局局長林世雄及運輸署署長羅淑佩，將在明早10時30分舉行記者會，公布三條過海隧道的擬議收費方案。

政府建議的三隧分流方案下，各種車類的收費。（立法會文件）

的士8月2日起三隧劃一為收費25元

運輸局去年11月向立法會提交的文件顯示，政府在首階段於收回西隧後實施，即今年8月2日起，調整私家車及的士隧道費，但繼續維持全日固定收費，其他汽車則不變。

其中私家車紅隧收費加10元，增至30元；東隧加5元，同樣達到30元；西隧減15元，即60元。至於的士，不論是否載客，三隧劃一為25元，過海乘客須支付去回程的費用，即共50元。

運輸局續指，在實施上述方案一年後，會考慮收費調整及持續復常後新的交通數據，再引入「不同時段不同收費」調整隧道費的收費和結構。