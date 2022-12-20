三隧分流｜交諮會張仁良：料可減少交通擠塞　理解政府兩步走策略

運輸及物流局早前提出，調整過海隧道收費。交通諮詢委員會主席張仁良今日（20日）表示，相信政府的建議有助減少繞路所引致的交通擠塞問題，同時保持整體過海交通量與現時相若。他又稱，交諮會會議上委員理解兩步走策略的必要性，期望政府在一年內收集最新交通數據，全面評估整體過海交通情況後，敲定「不同時段不同收費」方案的細節。



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交諮會料三隧分流方案減少行車繞路

當局指藉着2023年8月收回西區海底隧道的契機，建議私家車西隧收費水平調低20%至60元，紅磡海底隧道、東區海底隧道一併調至30元；三條過海隧道的士收費則建議全日劃一收取25元。當局又計劃在收回西隧後一年內，全盤檢視第一步收費調整及社會持續復常對交通造成的變化，並適時實施「不同時段不同收費」。

張仁良表示，今日交諮會會議上委員歡迎政府因應諮詢所得意見及交通流量仍未穩定，建議採用兩步走的策略，先收窄三條過海隧道的私家車和的士收費差距，鼓勵駕駛人士按自己的目的地選擇合適的隧道，相信此舉有助減少繞路所引致的交通擠塞問題，同時保持整體過海交通量與現時相若。

支持興建三鐵路及三主要幹道

另外，當局又正進行《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》公眾諮詢，提出「基建先行」及「創造容量」的規劃方針，確保策略性鐵路及主要幹道基建的規劃能拉動發展甚或預留容量，以滿足新發展區，尤其是北部都會區等香港長遠發展的需要。

張仁良指，會上委員支持政府建議興建的三條策略性鐵路和三條主要幹道，包括港深西部鐵路（洪水橋至前海）、中鐵線、將軍澳線南延線、北都公路、沙田繞道及將軍澳至油塘隧道，以滿足長遠的運輸需求及完善運輸網絡，並期望政府在2023年第四季公布香港未來主要運輸基建發展藍圖。