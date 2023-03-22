三隧分流收費｜8.2起西隧私家車收$60東隧紅隧$30　年底分段收費

運輸及物流局去年底提出「三隧分流」收費方案，擬分階段調整3條過海隧道：紅隧、東隧及西隧收費，行政長官會同行政會議昨日（21日）通過有關方案，運輸及物流局局長林世雄今日（22日）公布，在政府8月1日收回西隧專營權後，新方案首先會在8月2日實施，西隧私家車收費由75元減至60元，紅隧及東隧收30元。



運輸及物流局局長林世雄（右二）、運輸署署長羅淑佩（左二）、運輸及物流局副秘書長麥震宇（左一）及運輸署助理署長／策略研究梁世豪（右一）3月22日公布過海隧道擬議收費方案。（盧翊銘攝）

▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



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【10:55】年底推「不同時段不同收費」後，三隧繁忙時間前後會有過渡時段，收費會逐步上調至繁忙時段水平。早上7時半和下午4時半起，三隧收費會逐步上調收費，西隧維持2小時繁忙時段，紅隧、東隧則約2.5小時，當中過渡時段收費，以私家車為例，將每兩分鐘遞增2元。

【10:50】政府建議只向使用三條過海隧道的私家車和電單車實施不同時段不同收費，星期一至六 (非公眾假期 )每日各收費時段的詳情如下：

繁忙時段：指早上及傍晚的繁忙時間 ，這是全日交通最繁忙的時間，西隧需要收取較高的「繁忙時段收費」（即私家車收取 60元，對比紅隧／東隧收取 40元）；

一般時段：指早上繁忙時段結束後至傍晚繁忙時段開始前的時間。為免引發大量額外車流，同時維持過海交通流量低於各隧道容車量的水平，當局會在這時段向使用三條過海隧道的私家車收取30元的「一般時段收費」。

非繁忙時段：指全日的其餘時間。為了讓在非繁忙時段使用過海隧道的駕駛者得以受惠，並保留收費隧道可帶來收入的功能，政府會在這時段向使用三條過海隧道的私家車收取 20元的「非繁忙時段收費」。

【10:45】運輸及物流局局長林世雄稱，目標今年內實施「不同時段不同收費」方案，方案實施後，三隧於8成時間收費減少。

【10:37】運輸及物流局局長林世雄指，在政府8月1日收回西隧專營權後，新方案首先會在8月2日實施，西隧私家車收費由75元減至60元，紅隧及東隧收30元。