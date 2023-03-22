競委會入稟審裁處控4間公司及3人　涉遙距營商計劃報價掩護式投標

競爭事務委員會今日（22日）入稟競爭事務審裁處，向涉及從事掩護式投標的四間業務實體及三名人士展開法律程序，包括Multisoft Limited 及其母公司數科集團控股有限公司 (Multisoft)、大碼頭企業有限公司及 貴族護老院有限公司 ( BP/Noble)、KWEK Studio Limited (KWEK)；以及經營逸盈行（逸盈）的歐陽潔儀、逸盈及 BP/Noble 的代表樊承志及KWEK的董事兼股東鄧威俊。



競委會指，涉事企業在遙距營商計劃申請政府資助採購資訊科技方案時，申請政府資助以採購資訊科技方案，而涉案公司並提交有關方案的報價時，涉「掩護式投標」等行為，構成合謀定價、編配顧客、圍標及分享影響競爭敏感資料等。競委會又表示，其中一間涉案的業務實體 BP/Noble，已同意承認法律責任。



競委會於調查過程中亦發現某些人士可能干犯刑事罪行，包括偽造文書，以及提供虛假或具誤導性的文件或資料等。競委會已將有關事宜轉交警方作刑事調查。（盧翊銘攝）

189份政府資助計劃申請發現不尋常投標跡象

2020年6月，香港生產力促進局向競委會轉介數宗有關遙距營商計劃「D-Biz」的投訴。競委會在審視投訴後，向生產力局要求索取當時所有已收到的 D-Biz 申請的約14,000 份申請，進行篩選分析，發現涉案企業提交有關方案的報價時，從事「掩護式投標」等行為，即某些投標者同意出價高於預設中標者，或提出吸引力稍遜（或招標者不會接受）的條件。

其中Multisoft及KWEK在一批涉案的D-Biz申請中，提交了「掩護式標書」，以確保BP/Noble或逸盈中標。而BP/Noble及逸盈於另一批涉案的D-Biz申請中，亦互相提交「掩護式標書」，故BP/Noble及逸盈因而於各自客人的招標中勝出。

競委會又指，政府公布資助計劃初期，亦留意到網上有不少招攬生意的訊息和廣告，當中有可疑信息，例如有人會在Whatsapp群組名稱加上豬的表情符號（emoji），競委會指行內一般將「掩護式投標」稱為「豬Quote」，因此引起他們的關注。

競委會指，本案共涉及189份 D-Biz 申請，獲批的政府資助額合共約 1,300 萬港元。涉案企業有關行為構成合謀定價、編配顧客、圍標及/或分享影響競爭的敏感資料，屬嚴重反競爭行為，違反《條例》下的「第一行為守則」。

一間企業願承擔法律責任

競委會表示，其中一間涉案的業務實體 BP/Noble，已同意承認法律責任，並已按照競委會的 《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，與競委會訂立合作協議。

競委會亦向審裁處申請以下命令：



宣布以上各業務實體違反第一行為守則，以及宣布歐陽潔儀、樊承志及鄧威俊牽涉違反該守則、施加罰款、收取競委會的調查費用及訟費、各業務實體須推行審裁處認為合適的有效合規計劃，及向鄧威俊發出取消董事資格令。

競委會：某些人可能涉刑事罪行包括偽造文書等 已交警處理

競委會於調查過程中亦發現某些人士可能干犯刑事罪行，包括偽造文書，以及提供虛假或具誤導性的文件或資料等。競委會已將有關事宜轉交警方作刑事調查。

競委會行政總裁畢仲明表示，政府的撥款及資助為許多行業提供所需支援，在某些情況下更幫助艱苦經營的企業解決燃眉之急，度過難關。他強調任何人試圖以反競爭手段，濫用這些重要措施，都必須予以嚴厲打擊，亦是競委會的執法重點之一。