香港天廚涉操控佛手牌味粉價　分銷商拒跟定價減供貨　競委會提訴

味精製造商香港天廚，被指一直與兩個本地分銷商，就其產品「佛手牌味粉」操縱價格，至《競爭法》生效後，有分銷商表示不再跟從，並減價促銷，天廚即介入，要該分銷商依已議定價格出售，分銷商不肯，即遭天廚減少供貨。競委會更指，天廚的內部會議文件顯示，其管理層曾稱：如果天廚不給予代理商指導，市場必定秩序大亂，任何人不遵守天廚的指引，天廚會作出相應的措施。競委會認為天廚的行為有違競爭法，要求競委會向天廚施以罰款。這亦是本港首宗涉操控轉售價格的案件。



申請人競爭委員會，答辯人香港天廚有限公司。入稟文件指，天廚涉嫌在2015年12月14日至2017年9月27日期間，違反《競爭法》的第一守則，操控轉售價格，要兩間本地分銷商：威麒發展有限公司，及義漢行有限公司，在轉售「佛手牌味粉」時，操控其價格。

香港天廚被指與兩分銷商在其產品佛手牌味粉的銷售作合謀定價。(網上圖片)

天廚一直與分銷商設定最低售價

競委會的文件透露，天廚是香港主要味精粉製造商，由於這市場已十分成熟，已毋須投放太量資源作推廣，主要做成競爭的只有價格。威麒及義漢是這味粉的主要分銷商，天廚與他們於2008及2011年曾定下批發及零售價格協議書，限定了最低的零售價，天廚會定期更新最銷價，以防止有人以折扣吸引客戶而做成競爭。

義漢在競爭法生效後減價 天廚要求按其提出的新定價出售

《競爭法》於2015年12月正式生效，但天廚及兩分銷商仍繼續履行有關協議及作定價。至2016年6月，義漢向天廚反映，在《競爭法》實施後，他們不能再履行有關的價格協定，故會就原本每箱840元的售價，每箱減5至10元出售，後來減幅擴至每盒減40元。威麒不滿義漢的做法，曾向天廚投訴。

2017年中，天廚要求調整價格，3方同意把定價設定為每箱880元，天廚又指義漢減價後奪走了威麒的部份客戶，故叫義漢根據新定價出售，惟義漢拒絕。

義漢拒依售價被天廚減少供貨

義漢於2017年8至9月期間，發現天廚未有供給他們所需的貨量，天廚後來又稱，因為生產受限，將不能完全滿足義漢的需求。義漢於同年9月13日向天廚發信，將停止作天廚的分銷商，並在5日後向客戶發通知已終止為天廚銷售這味粉。

天廚內部文件指義漢擾亂價格秩序

競委會指，天廚的內部通訊記錄曾提到，天廚基於義漢減價奪客，為了要維持味粉在本地市場的價格穩定，及把低價傾銷的情況蔓延至澳門、內地及海外，管理層決定對義漢採取管控措施。並於2017年9月7日向義漢發信，指義漢惡意低價競爭，擾亂價格秩序，要義漢立即停止一切有損天廚利益的商業行為，否則天廚將會介入市場，直接對本地拆家，重新規範價格體系，整頓市場秩序。

稱若不給多代理指導會令市場秩序大亂

此外，天廚在同月27日一次內部會議的記錄上亦載道：供應商要有渠道管理，轉售價格要有指導，可以有小量的調整空間，但大家也有約定。又指，如果天廚不給予代理商指導，市場必定秩序大亂，任何人不遵守天廚的指引，天廚會作出相應的措施。

（競委會圖片）

是次起訴只針對天廚

競委會認為，有合理因由相信天廚的操控轉售價格行為，又指雖然威麒及義漢也涉參與協定，因天廚是製造商，並負責向分銷商統籌價格，故今次起訴只針對天廚，並認為天廚的行為損害在港的競爭，違反《競爭條例》第一行為守則，要求競爭委員會向天廚施加罰款，及追討會方在本案的調查費用等。

案件編號：CTEA 3/2022