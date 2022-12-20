香港仔魚類批發市場有批發商涉合謀定價　競委會今聯同警方作搜查

撰文：劉夢婷
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競爭事務委員會今日（20日）上午在警方協助下，根據法庭手令搜查香港仔魚類批發市場內多個處所，包括一艘船。該批發市場內有批發商涉嫌從事合謀定價、限制產量及集體杯葛等反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

競委會呼籲，任何漁業從業員或市民如可就個案或有關行為向該會提供資料，由於調查仍在進行當中，現階段不會就相關行動作進一步評論。

競委會聯同警方今到香港仔魚類批發市場進行搜查。（資料圖片/梁煥敏攝）

競委會上月底曾到批發市場展開反罪惡行動

競委會早前接獲相關投訴後深入跟進個案，並在上月27日參與由警務處統籌及領導、在香港仔魚類批發市場展開的聯合反罪惡行動。當日行動中，競委會聚焦該批發市場內可能出現合謀定價等反競爭行為的指控，透過問卷方式向超過30間魚類批發商的從業員了解情況，期間並未有行使《競爭條例》所賦予的強制權力。

該次行動後，競委會詳細分析與個案相關的所有資料，並信納個案存在「合理因由懷疑」有違反競爭守則的情況，因此決定將個案提升至調查階段。

今日「白鯨」行動持法庭手令搜查處所

今日代號為「白鯨」的行動中，競委會行使了其強制權力，除了持法庭手令搜查處所，亦要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會的聆訊以提供相關資料。

競委會呼籲，任何漁業從業員或市民如可就個案或有關行為提供資料，請盡快向競委會聯絡。而已牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作，所有機密資料將予保密，包括資料提供者的身份。

競委會表示，由於調查仍在進行當中，現階段不會就相關行動作進一步評論。

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