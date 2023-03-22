前拯溺金牌運動員加入警隊5年　難忘12月半夜跳海拯救墮海女子

曾代表港隊出戰世界拯溺錦標賽奪金的吳翠華，大學畢業後加入警隊5年。在她日常的工作上，也有機會展示拯溺才能，在前年一個12月凌晨，她躍入海中拯救墮海女子的經歷。她說自己絕非英雄，歸功上級指揮有方和團隊合作。



讀中二時開始學拯溺 世界賽奪金牌

吳翠華接受警務處今日(22日)出版的新一期《警聲》訪問，她現為東九龍總區衝鋒隊警員。她從小習泳並贏得不少獎項，就讀中二時開始接觸拯溺運動，在2014年首次代表港隊出戰世界拯溺錦標賽，與拍檔參與女子拋繩拯救項目；雖然落敗，但之後再嘗試，最終在2016年及2018年贏得世界賽金牌。

吳翠華之後在大學畢業後選擇投考警隊，她指運動員的生涯較為單一，而她喜歡多元化和具挑戰性的工作，故經考慮後決定投考警隊，完成訓練後加入警隊。

獲上級批准躍入海中拯救墮海女子

吳翠華憶述一次執勤經歷讓她非常難忘。在2021年12月8日凌晨，東九龍總區衝鋒隊接報指，有女子在觀塘海旁墮海，人員迅速趕到現場。她獲上級批准躍入海中拯救墮海女子，事後她獲香港拯溺總會頒發救生星獎章及警務處處長蕭澤頤頒發嘉許信。

她說，她絕非英雄，當晚成功救人全賴上級指揮有方和團隊合作。「指揮官要考慮多項因素，例如支援船何時到達、墮海女子的體重、我在海中能支持多久等。」這次經歷令她明白團隊合作的重要性。

助理處長（人事）陳民德（左）與李靜（右）進行開球禮。(警務處圖片)

邀李靜到講座分享 即場展球技

另外今期《警聲》亦提到邀請前奧運獎牌得主，現任香港女子乒乓球隊主教練李靜到警察總部的講座分享，即場與助理處長（人事）陳民德進行「開球禮」，並與人事服務及職員關係科總警司李仲華切磋球技。並分享學習如何將失敗轉化為動力，正面檢討以進一步改善自己。