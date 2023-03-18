立場新聞案｜《明報》指記者拍攝遭撞開　記協促警方免不必要阻礙

香港記者協會今日（18日）發表聲明，指《明報》報道其記者昨日（17日）採訪立場新聞案後，在法院外拍攝律政司檢控官員離開法院大樓期間，遭案件主管小隊的警員兩度撞開該報記者，並以粗言辱罵。記協稱，有關記者的採訪屬正常採訪，涉及位置亦是業界慣常守候拍攝位置，理應不會構成阻礙，記協促請警方在工作時，採取專業態度，避免對採訪中的記者造成不必要的採訪不便、肢體碰撞及影響。



《明報》記者昨天（17日）在採訪立場新聞案後，在法院外拍攝律政司檢控官員離開法院大樓期間，遭案件主管小隊的警員兩度撞開該報記者，並以粗言辱罵。圖為兩名被告鍾沛權(左)及林紹桐(右)。(資料圖片／劉安琪攝)

「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案昨於區院進入第42天審訊。據《明報》報道，記者昨在散庭後拍攝律政司檢控官員離開法院大樓，期間遭案件主管小隊的其中一名警員兩度撞開，並以粗言辱罵。

警方覆《明報》會提醒人員 同籲傳媒採訪時免影響他人

警方其後回覆《明報》稱，會提醒人員注意個人言行，在不影響行動效能下會盡量協助傳媒採訪，另呼籲傳媒採訪時採取專業態度，避免影響他人。

記協：記者當時屬正常採訪

記協聲明提到，據協會了解，當時只有兩名記者於該處拍攝官員近照，此舉屬正常採訪，相關位置亦是業界慣常守候拍攝的位置，理應不會構成阻礙。記協促請警方在工作時，採取專業態度，避免對採訪中的記者造成不必要的採訪不便、肢體碰撞及影響。