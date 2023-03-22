5公司疑以掩護式投標　從疫情資助計劃取得1300萬　被控違競爭法

撰文：凌子淇
出版：更新：

創新科技署於2020年推出遙距營商計劃，資助本地企業採購資訊科技方案協助營運，惟有人涉嫌在申請時合謀互相競投，違反《競爭條例》。競爭事務委員會今（22日）入稟競爭事務審裁處，起訴5間公司及3名人士，指稱他們在189份申請中作「掩護式投標」，即兩公司作競投時，一公司會釋出價格，讓「真競投」的公司調低價格，以投得項目，從而取得政府共約1300萬港元資助，為首宗濫用政府新冠疫情資助計劃的競爭法案件。

8名答辯人：Multisoft Limited、其母公司數科集團控股有限公司（Multisoft）、大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司（BP/Noble）、KWEK Studio Limited、歐陽潔儀、樊承志及鄧威俊。

競委會於調查過程中亦發現某些人士可能干犯刑事罪行，包括偽造文書，以及提供虛假或具誤導性的文件或資料等。競委會已將有關事宜轉交警方作刑事調查。（盧翊銘攝）

入稟狀指，歐陽潔儀為逸盈行負責人，案發時與丈夫樊承志有份協助經營BP/Noble。二人與Multisoft時任銷售經理胡偉雄（音譯），及已同意承認責任的BP/Noble董事（未公開姓名）原本相識，歐陽及樊不時會協助BP/Noble董事經營公司。而KWEK董事鄧威俊，則是經Multisoft員工介紹認識歐陽及樊。

涉案公司曾作189項申請

2020年4月，創新科技署推出遙距營商計劃（D-Biz），透過防疫基金資助本地企業採購資訊科技方案。有見及此，歐陽及BP/Noble董事開始尋找客戶，提供不同資訊科技方案，並於2020年5月至前年9月期間，一共提交189項申請。

樊氏夫婦與胡在申請中互相競投

由於該些申請涉及聘用系統整合商或非以訂閱為基礎的方案，申請者必須取得最少兩間服務供應商的報價，並需選擇索價較低者。樊氏夫婦、BP/Noble董事及胡涉嫌合謀「掩護式投標」，即在申請中互相競投。樊其後邀請鄧加入，並承諾會支付3萬元作報酬，但最終僅支付了9千元。

負責任掩護的公司會釋出索價

其中51項申請中，負責掩護的Multisoft及KWEK事前釋出索價，以便逸盈及BP/Noble報價時可調低約2至3千元，從而投得資訊科技方案。至於另外138項申請，Multisoft及KWEK未有繼續參與，樊氏夫婦及BP/Noble董事卻擅自替兩間公司報價，或者讓逸盈及BP/Noble互相競投。涉案189項申請中，共有167項申請獲批資助，逸盈和BP/Noble分別取得8千萬和4.9千萬元資助。

競委會要求審裁處頒令，8名答辯人違反《競爭條例》，並對他們施加罰款，並要求各公司須推行合適的有效合規計劃，及取消鄧的董事資格。

案件編號：CTEA1/2023

競委會入稟審裁處控4間公司及3人　涉遙距營商計劃報價掩護式投標香港仔魚類批發市場有批發商涉合謀定價　競委會今聯同警方作搜查香港天廚涉操控佛手牌味粉價　分銷商拒跟定價減供貨　競委會提訴競委會修訂舉報者免被告寬待政策　揭露個案或提供重大協助可免告
競爭事務委員會
防疫抗疫基金
競爭法
法庭