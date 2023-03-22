5公司疑以掩護式投標　從疫情資助計劃取得1300萬　被控違競爭法

創新科技署於2020年推出遙距營商計劃，資助本地企業採購資訊科技方案協助營運，惟有人涉嫌在申請時合謀互相競投，違反《競爭條例》。競爭事務委員會今（22日）入稟競爭事務審裁處，起訴5間公司及3名人士，指稱他們在189份申請中作「掩護式投標」，即兩公司作競投時，一公司會釋出價格，讓「真競投」的公司調低價格，以投得項目，從而取得政府共約1300萬港元資助，為首宗濫用政府新冠疫情資助計劃的競爭法案件。



8名答辯人：Multisoft Limited、其母公司數科集團控股有限公司（Multisoft）、大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司（BP/Noble）、KWEK Studio Limited、歐陽潔儀、樊承志及鄧威俊。

競委會於調查過程中亦發現某些人士可能干犯刑事罪行，包括偽造文書，以及提供虛假或具誤導性的文件或資料等。競委會已將有關事宜轉交警方作刑事調查。（盧翊銘攝）

入稟狀指，歐陽潔儀為逸盈行負責人，案發時與丈夫樊承志有份協助經營BP/Noble。二人與Multisoft時任銷售經理胡偉雄（音譯），及已同意承認責任的BP/Noble董事（未公開姓名）原本相識，歐陽及樊不時會協助BP/Noble董事經營公司。而KWEK董事鄧威俊，則是經Multisoft員工介紹認識歐陽及樊。

涉案公司曾作189項申請

2020年4月，創新科技署推出遙距營商計劃（D-Biz），透過防疫基金資助本地企業採購資訊科技方案。有見及此，歐陽及BP/Noble董事開始尋找客戶，提供不同資訊科技方案，並於2020年5月至前年9月期間，一共提交189項申請。

樊氏夫婦與胡在申請中互相競投

由於該些申請涉及聘用系統整合商或非以訂閱為基礎的方案，申請者必須取得最少兩間服務供應商的報價，並需選擇索價較低者。樊氏夫婦、BP/Noble董事及胡涉嫌合謀「掩護式投標」，即在申請中互相競投。樊其後邀請鄧加入，並承諾會支付3萬元作報酬，但最終僅支付了9千元。

負責任掩護的公司會釋出索價

其中51項申請中，負責掩護的Multisoft及KWEK事前釋出索價，以便逸盈及BP/Noble報價時可調低約2至3千元，從而投得資訊科技方案。至於另外138項申請，Multisoft及KWEK未有繼續參與，樊氏夫婦及BP/Noble董事卻擅自替兩間公司報價，或者讓逸盈及BP/Noble互相競投。涉案189項申請中，共有167項申請獲批資助，逸盈和BP/Noble分別取得8千萬和4.9千萬元資助。

競委會要求審裁處頒令，8名答辯人違反《競爭條例》，並對他們施加罰款，並要求各公司須推行合適的有效合規計劃，及取消鄧的董事資格。

案件編號：CTEA1/2023