海洋公園水上樂園招聘日｜3.29提供100個職位　盼非華裔人士加入

全球旅遊業復蘇，來自世界各地的旅客逐步回升，非華裔人士通曉多種語言，在各崗位上發揮很大作用，提升工作效率。海洋公園水上樂園營運總監貝偉樂表示，園方將於本月29日舉行「海洋公園水上樂園招聘日」，招聘約100個職位，歡迎非華語人士申請，工種涵蓋水上設施營運、遊客服務、救護和一般服務等，如有應徵者錯過，亦可於每周星期四到海洋公園即場面試，或到海洋公園網站查閱。



菲律賓員工Bea：非華裔人士在崗位上成為溝通橋梁

來自菲律賓的Bea Santiago表示，因自小熱愛水上活動，來港後得知海洋公園水上樂園聘請人手，遂到園區進行面試，在去1月獲海洋公園水上樂園聘任為水上設施二級營運專員，主要職責是確保樂園內的水上遊戲設施運作暢順和安全。

Bea 指，非華語族裔在水上樂園工作有優勢，她目前會說英文、菲律賓話，能與外籍旅客和傭工溝通，成為溝通橋梁。她指，入職初期完全不懂廣東話，跟本地客人溝通時亦遇上不少挑戰，但因公司有提供中文課程供非華語員工上課，她遂利用工餘時間努力學習，目前已學會一些基本溝通句子。

Bea 又補充，希望繼續在水上樂園累積工作經驗，拿到香港永久居民的身份，有更多的發展機會。他鼓勵非華語人士投入水上樂園工作，認為園區的工作有很大趣味和玩樂性，能令工作與生活平衡。

郭鈴怡指，雖然自已是香港人，但在樂園工作期間同樣遇上不少挑戰，因有不少非華語同事，平時溝通會以英語為主，但並不是能操一口流利英語就足夠：「溝通上好多時唔只係用英文，仲要講好多專業術語。」（盧翊銘攝）

水上設施營運監督郭鈴怡：樂園工作極具挑戰性

海洋公園水上樂園水上設施營運監督郭鈴怡則表示，她在去年4月加入公司，曾任職救生員工作，應徵水上樂園的工作原因是希望能轉換環境，跳出舒適圈。她指，樂園工作極具挑戰性，但認為求職者不用過分擔憂，樂園有提供相關課程為職員進行訓練。

郭鈴怡指，雖然自已是香港人，但在樂園工作期間同樣遇上不少挑戰，因有不少非華語同事，平時溝通會以英語為主，但並不是能操一口流利英語就足夠：「溝通上好多時唔只係用英文，仲要講好多專業術語。」她提及，與非華語同事因彼此語言不同，亦曾在工作上鬧出不少笑話：「但係反而令到我哋溝通變多咗，唔會再犯同樣嘅失誤。」

她續指，她在樂園中亦有擔當起小老師的角色為外籍同事教授廣東話，因在為客人核對資料時大多需要用上廣東話：「最基本講到客人嘅身高、體重就可以。」她十分鼓勵非華語人士投入海洋公園水上樂園工作，利用第二語言優勢成為旅客間的溝通橋梁。

工種涵蓋水上設施營運、遊客服務 不諳水性亦可應徵

海洋公園水上樂園營運總監貝偉樂表示，現時水上樂園內共有20多位外籍員工，園方將於本月29日再次舉行招聘日，招聘約100個職位，屆時歡迎非華語人士申請，但應徵者須持有留港工作證。工種涵蓋水上設施營運、遊客服務、救護和一般服務等，如有應徵者錯過，亦可於每周星期四到海洋公園即場面試，或到海洋公園網站查閱。

貝偉樂解釋，入職水上樂園並非一定要懂得游水或有救生員牌，雖有部分職位須通過水試，但亦有不懂游泳者可勝任的工作，例如操作滑梯、遊客接待等如。此外，如獲聘者無拯溺牌，樂園將會提供數周訓練課程，當中包括美國認證的國際救生員訓練課程。

增設6,000 元員工迎新獎勵計劃

他提及，海洋公園將為員工推出迎新獎勵計劃，只要是水上樂園和海洋公園的全職員工或合約期為一年或以上之員工，並連續服務滿六個月， 便可獲得港幣 6,000 元迎新獎勵。

此外，成為海洋公園和水上樂園的員工可免費帶同親朋好友入園遊玩，並搶先試玩新設施。全職員工放17天公眾假期（即銀行假），每年12天有薪年假，更有約滿酬金或年終雙糧，並有1.5倍超時津貼。園方公布新增工作周年假，工作滿一年可以得到一日額外假期。