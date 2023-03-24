全面通關遺體未放行　義莊殮房逼爆　業界：苦等三年先人未入土

疫情過去，內地與香港已全面通關，但原來先人遺體至今未獲放行，跨境靈車幾乎絕跡。有市民表示，已於內地購買墓位，打算安排剛過身的雙親北上長眠，但受「遺體封關」影響，一直未有下文，雙親遺體只能於醫院殮房滯留。



有殯儀業界指，可供暫存靈柩的東華義莊已爆滿，情況罕見，不少先人遺體停放在醫院殮房「等通關」；殯儀業商會則表示，本港唯一供遺體進出內地的沙頭角口岸至今開關無期，疫情前由先人離世至入葬需時約一周，惟有遺體已苦等三年，估計至今或有數百或千計遺體積壓，盼內地當局盡快讓先人通關，入土為安。



東華三院回應指，轄下東華義莊現時共有185副靈柩暫存放於義莊內，並有19副靈柩正在入莊輪候名單上，而據該院了解，自內地與香港恢復正常通關後，遺體已可以經由不同方式進入內地，有部份家屬正陸續安排將先人送返內地安葬。至於有關遺體送返內地手續及安排，《香港01》已向中國海關總署查詢，正待回覆。



本港疫情復常，中港亦已通關，惟先人遺體則未獲放行，只能繼續濟留本港。(資料圖片)

雙親年初過身遺體未能入內地 只能暫存香港殮房

本港不少孝子賢孫為先人於內地購買墓位，予其百年身後長眠，內地墓園亦包辦遺體接送、辦理手續及入葬等一條龍服務。有家屬向《香港01》表示，雙親於今年初相繼過身後，獲告知未能安排入境，只能暫存殮房，等候消息：「擔心拖得太耐，到時會變到唔知點嘅樣。」

有殯儀業人士表示，受疫情影響，連帶先人遺體運往內地墓園亦遇封關，至今三年未能「開路」。先人過身後，一般會先在本港舉殯，再等待批文運回內地下葬。該殯儀業人士指，不少已完成殯儀並已入棺、等待轉運內地的靈柩，會暫時存放在東華義莊，惟今年初起東華義莊開始爆滿，情況罕見，需列入輪候冊等待，據其了解，亦有先人已苦等三年。

東華義莊是本港唯一的遺體連棺木暫托中轉站，由於已滿額，不少等侍入葬的先人，只能被迫暫存於醫院殮房，惟一旦認領遺體後則不能重返，該業界人士坦言進退兩難，殯儀程序亦會受阻：「遺體雪得太耐，都唔係咁好，會愈雪愈硬，唔能夠盡快搞喪事，家人都會唔安落，只能夠安撫佢哋，同如果可以嘅話，就做住法事超渡，等先人走得安落啲。」

東華義莊是本港唯一的遺體連棺木暫托中轉站，不少已完成殯儀並已入棺、等待轉運內地的靈柩，會暫時存放在東華義莊。(資料圖片)

該殯儀業人士又指，現時亦可透過空運運載遺體，惟價錢以十數萬元起跳，亦需進行遺體防腐，隨時影響先人土葬安排：「土葬就係想自然風化，但落咗防腐，有機會唔知幾時先化到。」

殯儀業商會：有啲等唔切已經喺香港火化

殯儀業商會永遠榮譽會長吳耀棠指，全港只得沙頭角口岸設衛生檢疫站，可供遺體進出中港兩地，正常程序下，由先人過身至返回內地安葬，一般需時約一周，惟自內地封關後，一直未有重開，不少家屬等待已久：「有啲等唔切，仲已經喺香港火化埋。」原以為通關後見到曙光：「點知人同貨物都通返，但遺體運送仲係遙遙無期。」

他續說，大鵬灣華僑墓園是港人最熱門之選，因其位置較便利，疫情前每日有三個運送名額，另連同廣圳及惠圳等其餘墓園，按此推算，或已有最少千計遺體積壓，即使靈車通關後，亦需時清龍。他又指，封關安排屬內地決定：「權不在我哋度，所以都做唔到啲咩，只係希望快啲復常。」

東華義莊現有185副靈柩暫存 19副靈柩在入莊輪候名單

東華三院指，東華義莊一向為有需要的華人提供適切的先人靈柩、骨殖及骨灰的寄厝服務，現時共有185副靈柩暫存放於義莊內，並有19副靈柩正在入莊輪候名單上。義莊亦一向並不就靈柩暫存設最長存放限期，各先人的家屬可因應其個別不同需要或其他實際情況，決定存放時間，其中亦包括有部份家屬是計劃將先人遷送海外或內地安葬。

東華三院稱部份家屬正陸續安排先人送內地

據了解，自內地與香港恢復正常通關後，遺體已經可以經由不同方式進入內地，而有部份家屬亦正陸續安排將先人送返內地安葬。