01廣州直擊｜市民憶述殯儀館排隊七小時　染疫亡母遺體火化無通知

內地去年12月放寬防疫政策後，感染人數激增，多地醫院、殯儀館超負荷運作，12月底，多段影片顯示，廣州殯儀館辦理遺體火化手續的市民大排長龍。《香港01》記者周一（1月9日）到廣州殯儀館，發現現場已無人排隊，有領取骨灰的市民稱，平安夜當日排了七個小時隊，籌號炒到8000元人民幣。

殯儀館上月中開始已停止辦理遺體告別儀式，家屬連具體火化日期也不會知道，職員亦無法解答具體火化日期。



廣州市民稱12月24日到殯儀館排隊七小時才能辦理手續，更有黃牛炒賣籌號，叫價8000元人民幣。（香港01記者攝）

「我們來的那天，黃牛8000元一個位，我不答應，就在車裏等了七個鐘。」廣州市民憶述12月24日，到廣州殯儀館辦理母親火化手續的情景，「當時辦完手續，殯儀館答應7至14日內火化，但我們一直都不知道幾時，十多日後我們再來查資料，才知道已經火化了，完全無通知。」

她說什麼儀式都沒有，也不要奢望會有，「醫院寫感染新冠就要立即火化，我媽媽就是在醫院中新冠的。最後在太平間，我和丈夫二人見到遺體，省人民醫院算好，讓我們看到遺體。我第二日早上，叫了其他家人、子孫齊齊去太平間看到（遺體），穿上（壽）衣，就這樣。」

2023年1月9日，廣州殯儀館業務辦理大廳未有之前的長長人龍，但職員表示疫情導致遺體積壓，未有具體火化時間。（香港01記者攝）

殯儀館的職員指，現時可以即時辦理手續，惟遺體火化則要輪候，「肯定比以往耐，疫情這段時間比較特別，肯定不能像以往，今日來明日就火化。」

周一早上，廣州市殯儀館辦理遺體火化登記手續的大廳內，等候辦理手續的市民並不多，現場合共有八個櫃檯開放服務，工作人員均身著醫用外科防護衣。殯儀館內亦張貼標語提醒市民不要輕信「代辦」、「加急」等謊言，以及警惕「一口價」套餐。

廣州殯儀館內有多個標語，呼籲市民勿信一口價、黃牛等謠言。（香港01記者攝）

同在殯儀館內的廣州火葬場，現場有不少市民來領取骨灰，其中一間房內，有多袋已完成火化的骨灰被擺放在貨架上，每袋骨灰上都附有相關信息。

廣州市殯葬服務中心去年12月24日曾發布公告稱，由於近期業務量過大，出殯服務會延至1月10日後才接受申請辦理，現場有市民引述職員稱，具體恢復時間仍未知，或要等到1月20日之後。

▼2022年12月廣州殯儀館排長龍情況▼

