三隧分流︱學者指每2分鐘增減$2可防衝閘　較新加坡分段收費易明

三隧分流方案下，年底前將實施不同時段不同收費，另設「過渡時段」，在轉換收費時段期間每2分鐘收費上調或下降2元。香港大學經管學院名譽副教授侯道光認為是很可取安排，因不會有司機為節省幾元而貿然衝入隧道，另外，他認為方案亦較新加坡方式簡單易明，但香港可參考新加坡做法每三個月作檢視並調整安排。



+ 3

立法會議員張欣宇今日（24日）在電台節目表示對政府方向表示歡迎，他指過海隧道在不同時段有不同問題，在非繁忙時間是分流問題，紅隧長期塞車，而西隧則少人使用；而繁忙時段則是供應及需求的問題，三條隧道的用量則長期超於總容量的20%。他認為在非繁忙時段劃一以低水平收費，有信心可令車流量平均分配；而繁忙間段日後將以「644」收費，有多大成效則仍需作觀察。

張欣宇認為在非繁忙時段劃一以低水平收費，有信心可令車流量平均分配。。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港大學經管學院名譽副教授侯道光認為不同時段的過渡收費是很好的安排，他指在2分鐘增加2元的計算方式下，要40分鐘才會變成最高的收費，並非採取一刀切的分式，而不會有司機為節省幾元而貿然衝入隧道，認為是很可取的安排，甚至比新加坡更好。而日後每6個月會因應情況而作調整，他認為6個月時間或太長，可參考新加坡的做法，每3個月，即一季便作檢視並調整安排。

▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼

