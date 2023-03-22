三隧分流．拆局｜見加價不見成效　未提分流量　運署拒答具體效益

政府今日（22日）再度公布三隧分流方案，並計劃今年內實施不同時段不同收費。隧道擠塞問題影響香港已久，歷屆政府曾提出不同的收費方案解決，但都未能實施；隨着政府將於8月收回西隧專營權，政府有更大主導權調整隧道收費，成為一大契機實施。不論任何方案，政策的最大目標都是紓緩擠塞、分流過海車輛，然而，最新的方案究竟有多大成效，過去三份立法會文件，過萬字內容，卻隻字未提具體成效，只提可紓緩擠塞。

究竟實施方案後，有多大效益？記者曾追問各隧道於不同時段的具體分流效果，涉及多少車流等。運輸署指，方案背後有運輸模型計算，但認為車流量本身變化很大，拒絕公開有關數字，「我講畀你聽啲數字係無用架」。署方只提及個別地點，如加士居道天橋的車龍會縮短1至1.5公里。

然而，翻查過去立法會文件，2013年提出「東減紅加」方案時，當局有清楚交代可減少多少架次；即使當年林鄭政府提出三隧分流時，局方亦有清楚交代估算結果，提到方案實施與否的的預計車龍，及所需行車時間。



2022年中政府重提擠塞徵費，並闡述不同時段不同收費的概念。政府並非首次提出調整過海隧道的收費，以達到紓緩過海交通、分流車流的效果，例如2013年梁振英政府曾提出「東減紅加」；較近年則有2018年林鄭月娥政府提出三隧分流，但同樣失敗告終。

三份立法會文件均未透露具體成效

由去年中至今，已經歷約9個月，政府已三度向立法會提交文件講述是次計劃，連同條例草案，三份文件合共74頁，字數以萬計，然而都未詳細交代方案的預計成效，只提到目標為紓緩隧道。但究竟可減少多少車流，可緩解多少隧道擠塞，始終隻字未提。

今早政府召開記者會交代方案期間，有傳媒問到分流效果的KPI，運輸署署長羅淑佩指，會留意隧道的車龍情況，例如加士居道天橋於任何時間都有車龍，預計實施後可縮短1至1.5公里的車龍；東隧入口亦可減0.5公里車龍。之後記者曾再追問具體的分流效果，惟政府官員未有回應。

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過往同類方案清楚交代成效

記者翻查過往同類方案的立法會文件。以2013年的「東減紅加」方案為例，當時文件指，東隧私家車收費加5元、紅隧減5元後，預計可將紅隧繁忙時段的車龍縮減30%，每日減少約3,000架次；假如方案改為紅隧加10元，則車龍可短38%，少4,200架次。

到2018年，當時的運輸及房屋局向立法會提交「三隧分流」文件時，雖然已沒有提到可減少的架次，但當年便有就三隧的南、北行方向，各自估算其2021年繁忙時段的車龍及過隧道時間，並比較實施與否的差別。另外，當年亦估算，實施後每年可節省8億元社會成本。

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運輸署拒交代具體成效

在今晨的記者會結束後，政府再向傳媒講解方案詳情。過往同類方案都有透露具體成效，記者於席上追問，方案一旦實施後，各隧道於不同時段，分別可減多少成車流、車龍的具體數字，不過運輸署直言：「好難講個架次」。

署方解釋，2021年平日繁忙時段（上、下午合共6小時）大約有9.3萬架次；到第五波疫情時大約減少1萬架次；近月通關後重上9萬架次。署方續指，車流會不斷轉變，受眾多因素影響，例如學生考試期都有影響，「所以我依家話畀你聽，我哋預計減900車、9,000車，或者減幾多車，個意義唔係好大，因為個基數係啲乜嘢呢？」

▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



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該署透露，有運輸模型估算車流，包括預測實施後部份出行模式會改變，例如晚間可能有人「兜風」，車流會改變。然而記者再追問運輸模型估算結果的數據時，該署回應：「我就係話畀你聽，我講畀你聽啲數字係無用架」。該署續指：「咁當然唔止1%啦，但（假如）1%，係8.3萬（架次）嘅1%？9.3萬（架次）嘅1%？定抑或最高峰期9.6萬嘅1%？咁係無意思」。

署方又稱，目標是繁忙時段整體可減少一成私家車車流，但亦預計西隧減價後，車流會增加。不過究竟增加多少車流，同樣未有提及，僅表示有足夠容量，會密切留意情況。該署亦承認，車龍不會完全消失。

事實上，方案公布後，多名議員便質疑其成效。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌擔心，會令過多車流改用西隧，令西隧擠塞。民建聯梁熙則擔心，令東隧使用者「貴咗又塞咗」。

的士劃一收費可改善拒過海問題

除了成效問題，坊間對現時方案仍有不少疑問，例如部份的士業界知悉非繁忙時段的私家車紅隧收費，比的士更便宜時，便即時炮轟政府。運輸署表示，有諮詢的士業界，對方同意各隧道、所有時段劃一25元，但承認未有具體向業界透露整個方案。

署方表示，劃一收費有助減少司機與乘客的爭執。另外，該署認為，現時業界不願過海的其中一個原因，是司機不願於紅隧塞車，但乘客亦不願支付西隧的高昂費用，堅持使用紅隧，因此出現拒過海的問題，相信新方案有助解決有關情況。