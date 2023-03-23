三隧分流｜不同時段收費複雜　羅淑佩籲只須記四粒數：香港人好叻

政府周三（22日）公布三隧分流方案，8月2日先行「633」方案，目標今年內實施不同時段不同收費，當中設過渡時段，會以每兩分鐘兩元的遞增或遞減方式調整收費，外界感複雜難記。運輸署署長羅淑佩今（23日）承認未經「實戰」或較難記，但稱不同時段收費方案只需記住「四粒數」便會清晰：「我相信香港人真係好醒目好叻，呢個我一啲都唔低估。」



她亦反駁運輸署拒透露方案預計效益的說法，稱需時檢視方案會否改變市民駕駛出行習慣，又稱：「三條隧道唔同目的地百川匯流，貿然講慳到幾分鐘可能仲唔清晰。」她又強調：「一定唔係懲罰揸車出行人士......但過去幾十年唔太可以有效做到透過價格改變去改善隧道塞車問題，今次係邁出第一步。」



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羅淑佩今早在電台節目講解三隧分流新方案，指市民普遍期望西隧在8月2日收回經營權時可即時減價，決定以兩步走形式，先在8月2日即時退行「633」收費方案，並視乎市民適應情況及流量等，再行第二階段的不同時段不同收費方案：「西隧回歸政府，想以盡量多時間、盡量大範圍將西隧空間還返畀市民。」

她表示，不同時段不同收費方案下有三種不同收費，明白市民未有「實戰」或較難記，但強調只需記住「四粒數」即會更清晰：包括早上7時半前收20元之後每兩分鐘兩元增加；早上10時15分開始每兩分鐘兩元遞減至30元；下午4時30分起又會遞增、至晚上7時起遞減至20元，未來有「易通行」後可更爽快過海。

我相信香港人真係好醒目好叻，呢個我一啲都唔低估。 運輸署署長羅淑佩

至於繁忙時間是如何定立？羅解釋，運輸署對繁忙時間定義一般是早上7時至10時、下午5時至8時，但有建議提出可因應實際情況縮短繁忙時間，故署方定立政策時作出調整，三條隧道繁忙時間均較傳統有所減少。

她又反駁有指運輸署拒透露預計效益，指因現時行不同時段不同收費，需要時間檢視市民駕駛行為模式是否有根本性改變：「你話將軍澳出嚟去觀塘或過海可能講到，但三條隧道唔同目的地百川匯流，貿然講慳到幾分鐘可能仲唔清晰。」

被問到是否以「懲罰」、即紅隧東隧加價逼駕駛人士轉用公共交通工具，羅強調：「一定唔係懲罰揸車出行人士......但過去幾十年唔太可以有效做到透過價格改變去改善隧道塞車問題，今次係邁出第一步。」

另外，新方案下商用車將劃一收50元，小巴紅隧收費變相加價4倍，引起業界反彈，羅淑佩表示，紅隧小巴收10元已是39年前的收費，檢視三隧小巴收費、西隧收85元，東隧則38元，即平均46元，故今次只是加價4元。

她又說，以往紅隧夜晚也塞車，新方案下可鼓勵善用西隧空間，改善紅隧情況，並強調塞車無論對駕駛者還是對社會均有成本，減少塞車對大家都有好處，屆時巴士路線亦可更靈活。

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▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼

