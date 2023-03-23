三隧分流｜羅淑佩認收費或難記　連自己也被考起　誤將晚7講成晚9

政府周三（22日）公布三隧分流兩階段方案，其中第二階段「不同時段不同收費」引入過渡時段、每兩分鐘加減兩元。方案下收費「千變萬化」，西隧與紅隧及東隧亦非統一，市民一時間難以消化。



運輸署署長羅淑佩今早（23日）在電台節目解畫時，教導市民只需記住「四粒數」便會清晰，惟她講述四個時段收費時，卻亦被數字混淆，將過渡時段開始時間，由晚上7時說成晚上9時，直稱：「去到9點鐘，就每蚊兩分鐘咁落。」



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計劃於今年底前在過海隧道實施的「不同時段不同收費」，安排混亂難明，當中「過渡時段」每兩分鐘即有兩元的遞增或遞減，駕駛者隨時不知當時收費水平。

羅淑佩今早到電台節目為方案解畫，先稱「相信香港人真係好醒目好叻，呢個我一啲都唔低估」，之後又指但明白市民未有實戰經驗，或難以理解個中收費，故教導市民只需記得「四粒數」便會十分清楚。

她闡述「四粒數」，並多次強調記住四個時段便會更清楚政策，其中「第一粒數」是早上7時半，即7時半前所有過海隧道收20元，其後每兩分鐘遞增兩元至繁忙時間水平；第二是早上10時15分，屆時所有隧道收費會每兩分鐘減兩元，回落至30元水平；第三是下午4時30分，會慢慢遞升回繁忙時段收費水平。

署長講述前「三粒數」均清晰，惟至「第四粒數」時，卻亂了，她說：「去到（夜晚）9點鐘，就每蚊兩分鐘咁落。」不過，翻查運輸及物流局相關文件，該時段應是由「19:00」開始、即晚上7時，而非羅淑佩所指的「晚上9時」。

▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼

