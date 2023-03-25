加電費｜港燈4月燃料調整費增4.9%至90.6仙　平均每戶每月多交$17

中電及港燈今年元旦起電費按年分別加19.8%及45.6%，但加幅未停，港燈最新公布4月份燃料調整費，4月1日起每度電由86.4仙上調至90.6仙，加幅達4.9%，突破90仙的界線，故此4月平均淨電價將飆至205.1仙，按年增加36.6%，較去年1月相比，加幅更超過達51.6%。



2021年每戶平均每月用電量達411度電，若以此計算，港燈每戶家庭用戶4月的電費約為723.7元，較3月706.43元增加2.4%；較去年同期的493.53元更是大幅增加46.6%。



至於中電則暫未公布其4月燃料調整費，但中電早前表示會在4至6月有特別回扣，其燃料調整費不會高於3月份水平，故預料只會凍價或減價。



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兩電電費是由基本電費及燃料調整費組成，其中燃料調整費為實際燃料成本與標準燃料成本的差異，是按實報實銷機制由客戶承擔，按規例兩電可按月調整。

港燈公布最新燃料調整費，由4月1日起，每度電會由86.4仙上調至90.6仙，加幅達4.9%；與去年4月份的每度41.1港仙水平比較，足足增加1.2倍有多。

港燈今年基本電價為每度電114.5仙，加上燃料調整費，3月份時其平均淨電價已超過兩元水平、達每度200.9港仙；4月份加價後，平均淨電價將飆至205.1港仙，在兩元水平擴大，按年更增加36.6%；較去年1月相比，加幅更超過達51.6%。

以本港平均每戶家庭用電量411度計算，港燈4月每月家庭電費約為723.7元，較3月706.43元增加2.4%；較去年同期的493.53元更是大幅增加46.6%。

至於中電方面，雖然暫未公布其4月燃料調整費，但中電早前已表明4至6月會提供特別回扣，使其燃料費不會高於3月份水平、即62.8港仙，故預料中電下月電費只會凍價、甚至有可能減價，即每戶平均411度用電量計算，中電4月家庭電費將維持或不多於536.29元。

中電當時更指，由於國際油價已從高位回落，相信燃料調整費短期內會有下調，可減客戶電費壓力。

▼港燈及中電11月22日公布2023年電費調整▼

