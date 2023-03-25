全面通關｜旅發局指低質內地團影響旅客體驗　程鼎一：冀不再發生

本港開關後，旅遊業逐漸復蘇，旅遊發展局總幹事程鼎一今日（25日）在電台節目表示，訪港旅客數字復甦速度理想，當中內地旅客已回復到疫情前的45%，東南亞等短途旅客更已達疫前60%或以上，預料「五一黃金周」為下個旅遊旺季，但憂慮本港在接待旅客能力仍未完全恢復，仍需時調整。他又指，當局正跟進「低質平價旅行團」問題，直指有關做法影響旅客體驗，希望不會再發生。



▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



+ 11

五一黃金周訪港人次有機會回復至疫前五成

程鼎一早上在商台節目表示，香港與內地通關後，上周的內地旅客回復至疫情前水平的45%，周末單日訪港人次更達10萬，估計內地人出行習慣仍未復常，現時外遊仍以港澳為主，認為對香港是好消息。他預料下一個旅遊旺季為「五一黃金周」，訪港人次有機會達疫前五成，強調有需要做好質量把關和進一步提升接待能力。

他續指，開關後郵輪回港速度快，部份郵輪繼續將香港列為亞洲其中一個航點，有16間公司會安排船期來港，更有一間公司以香港為母港，政府初期會向郵輪公司提供優惠補貼。

旅遊發展局總幹事程鼎一。（資料圖片／黃寶瑩攝）

旅遊業有復甦跡象，惟他提到，本港接待能力仍然不足，旅行社、導遊和司機等的空缺高達三份一以上，而酒店房價亦較高，相信是因為酒店房間暫未能完全開放，需要慢慢調整，但他強調，有關情況在其他較本港早復常的城市亦有出現，認為本港並非例外。

他又指，香港是全球最遲開關的地方之一，故有需要做好宣傳，港府已預留12億元宣傳香港，旅發局亦會宣傳香港綠色旅遊及西九藝術文化區，將會帶同業界海訪宣傳。

▼2月11日 廣東道名店外再現排隧人龍▼



+ 6

對於有報道指，市面有「低質平價旅行團」，安排旅客在街上吃兩餸飯，以及要求到指定店舖消費，程鼎一指，亦留意到本港有不太規範的旅行團，認為有關做法未必違法，但會影響旅客體驗，亦引起居民與旅客之間的矛盾，強調當局已正視和跟進，希望有關情況不會再出現。