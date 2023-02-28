內地團吃兩餸飯｜30團友土瓜灣當街「立食」午餐　街坊譁然：奇景

曾經受內地團逼爆民居問題困擾的土瓜灣區，驚現「紅帽兵團」當街聚集吃兩餸飯奇景！該批為數約30人、戴上紅色團帽的內地團友，被目睹當街吃「團餐」，每人各捧着一盒兩餸飯在街頭大快朵頤，一字排開在行人路吃飯，蔚為奇觀，引起街坊譁然，駐足觀看，甚至用手機拍下，有街坊笑說：「香港兩餸飯果然馳名中外！」



居民上載內地團當街吃兩餸飯相片到Facebook

隨着香港與內地恢復全面通關，內地旅行團也恢復來港，3年前飽受內地團逼爆民居困擾的土瓜灣及紅磡一帶，近日陸續有居民在網上討論區報告，指發現有大量內地旅行團再次殺到。至今日更有居民在Facebook多個群組貼出消息，指在落山道發現內地團當街吃兩餸飯的奇景，紛紛在Facebook群組「土瓜灣之友」貼出相關圖片。

於落山道近美景街一字排開開飯

從圖中所見，該批內地旅行團為數約有30人，全部團友都戴上紅色鴨舌帽，聚集在落山道近美景街一字排開塞爆行人路。由於人數眾多，引起不少街坊注意，沒料細看之下，卻看到該批團友竟然每人各捧着一盒兩餸飯在埋頭吃着，大部份人都選擇「立食」，但也有不少男女團友選擇蹲在地上自顧自地吃飯，吸引街坊拍下情形。

網民：導遊帶團友品嚐現時最受歡迎美食

有關貼文一出，引來大批網友留言及關注，有人笑稱果然是「馳名香港、中外世界及宇宙的美味地道雙餸飯」；但有不少人質疑是否該旅行團團費太低，甚至是「零團費」；又有人聯想到是否有團友不聽話，拒絕購物，才被導遊玩弄，被逼當街吃兩餸飯。不過，也有網民直指兩餸飯目前是香港名物，特別是在土瓜灣區便有多間專門售賣兩餸飯的食店，導遊只是帶他們去品嚐現時最受歡迎的美食而已。

事實上，小紅書上有不少網友貼出有關香港旅遊的行程推介中，都有不少人分享在香港品嚐兩餸飯的介紹，形容為「香港最近幾年開始興起的」、「香港最火的疫情餐」，甚至很多人註明「抵食」、「平價」、「貼地」及「香港特色」等字眼去推介。

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