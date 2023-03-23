01拆解︱內地團復常現新常態　打擊劏客　業界變陣購物團變深度遊

香港旅遊業在疫情前經常被指向內地團「劏客」，「零負團費」衍生的問題一直為人詬病。不過，《香港01》發現香港復常後，加上新成立的旅遊業監管局嚴厲規管下，本港旅遊業界在疫後終於變陣，由以往主打購物團變成深度遊，現時不敢再着重帶旅客消費「掃貨」，改在行程加插三大香港民生體驗，包括搭天星小輪、遊「港鐵河」及遊「叮叮」電車河，讓內地旅客感受不一樣的香港。



《香港01》記者連日在土瓜灣接觸不同內地團的團友，綜合他們提供的多個香港遊行程表，發現他們的行程與疫情前有明顯分別，以前必定包含參觀指定的珠寶店、朱古力店及手信店，遊覽景點不算多，還有自費的主題樂園景點。不過，現在主要為純遊覽行程，九成九更是免費景點，包括著名的尖沙嘴星光大道、灣仔金紫荊廣場及會議展覽中心、黃大仙廟、太平山頂、淺水灣，還有新加入西九文化區之藝術公園、歷史博物館、九龍城寨（即九龍寨城公園）、南蓮園池、志蓮淨苑及港島炮台山東岸公園等。

香港導遊Elaine(左)表示，疫後內地團來港的行程，會加插三大香港民生體驗，包括帶旅客遊港鐵、搭天星小輪及遊「叮叮」電車河。(楊凱力攝)

新行程加插生活元素 遊船變廉價搭小輪

據香港導遊Elaine向《香港01》透露，除了定點遊覽，部分旅行團的行程，更會加插不少香港民生體驗活動，例如帶旅客遊「港鐵河」，但沒有指定在哪一站上車，要視乎個別行程配合。她舉例說：「如果剛好喺灣仔區遊覽完，時間和地點配合到，就會帶團友喺灣仔站搭港鐵，只會搭一、兩個站，畀佢哋體驗一下香港人嘅生活。」

她補充說，以往旅客要自費包船夜遊維多利亞港，現在改為帶旅客跟港人共乘天星小輪過海，同樣是遊維多利亞港，但旅客的體驗與感受則很不同，變成另類的香港深度遊。Elaine笑說，有部分行程更包含遊「叮叮」電車河，與搭港鐵類似，同樣沒有指定哪一站上車或下車，亦沒有指定哪一團會玩哪些項目，主要視乎導遊靈活安排。

+ 1

嚴懲劏客下 業界變陣深度「一天」遊

Elaine不諱言業界在疫後出招變陣，主要來自旅監局嚴厲規管的壓力，她解釋：「以前成日鬧劏客、強逼購物唔好，政府已經禁絕啦，冇得去購物點，咪要搵啲嘢畀旅客玩吓。」她形容大部分團友都很滿意這些行程安排，覺得很新鮮和特別。另一名內地領隊亦向《香港01》表示，港府現時對內地團來港的行程都有嚴加規管，她舉例指，星光大道和尖沙嘴鐘樓景點，都是當局要求指定加入行程中，讓旅客遊覽加深認識香港。

一名女內地領隊(右)指星光大道和尖沙嘴鐘樓景點，都是當局要求指定加入行程中，讓旅客遊覽深入認識香港。(楊凱力攝)

不過，記者綜合多位團友提供的行程資料，發現內地團現在來港最多只逗留一夜，甚至有些內地團屬「過境式」即日離港，行程異常緊湊，幾乎每個景點都是「蜻蜓點水」式短暫停留觀光，變相是「深度」一天遊。而團費平均為1,000至1,500人民幣，最貴一團是3,080人民幣，由貴州遵義市來港5天4夜，留港2日1夜。

人手不足減成本 縮短留港行程

有知情人士向《香港01》透露，業界疫後變陣，不僅因為2020年成立的旅遊業監管接手規管旅遊業界，嚴厲打擊「零負團費」及針對向內地團強逼購物刑事化；另一個原因是香港旅遊業界的接待能力仍然處於恢復階段。

他指出，在疫情前，大多導遊必定帶內地團到土瓜灣、紅磡一帶參觀指定購物點，高峰期多達數十間，但目前在行程中所加入的商店購物點，必須按旅監局規定列入局方的註冊名單中，並設有百分百退款保證，除了受到規管，令業界無法再「劏客」。

事實上，疫情前一些專門接待內地團的商店，很多都已熬不過漫長疫情而結業，現時只剩一成可供內地團參觀購物，所得利益不多。以他所知，由於疫情期間，很多導遊已轉行，導致目前人手不足，加上業界為了減省成本，於是縮短旅行團在港時間，改為在住宿成本較低的珠海或澳門過夜。他認為以免費景點和體驗遊取代購物團，實事求是，認真推廣香港的特色，才能挽回香港旅遊形象。

旅監局出台監管「加辣」，業界到底有多大壓力呢？記者連日訪問多位內地團友期間，問到他們有沒有買東西時，不少導遊聞悉「買東西」三個字即表現緊張，急忙走來澄清絕無任何購物景點，向記者強調：「我哋呢個係純觀光團，冇要求旅客買嘢，行程表都畀你睇到啦！」記者亦表明只是問旅客個人有否購物，及預算留港會花多少錢消費，導遊才稍為放鬆，歎道：「我哋𠵱家已經好難做，畀人捉到好大鑊㗎！」

+ 3

記者曾巡視以往聚集「劏客」購物點的紅磡民裕街及土瓜灣海心公園附近一帶，很多免稅店、珠寶店都復業無期，包括在崇安街「嘉樂軒」酒樓地下的朱古力手信店，目前仍然丟空，附近的「皇庭巧克力」甚至已結業，貼出舖位招租廣告；反而在「嘉樂軒」附近的藥房大大受惠，很多團友飯後前往購買藥油、洗頭水和奶粉等。而在美景街偉恒邨新邨地下，疫情前被指是內地團擾民黑點之一，其中一間免稅店已重新裝修翻新，但記者巡視當日仍未復業，門外貼上招聘啟示，整條街十分平靜，只得寥寥可數的街坊行經，據知現時已重新開業。

復業免稅店售逾80萬鑽戒

有店舖復業無期，亦有購物點「復常」。記者曾到尖沙嘴漢口道一間已列入旅監管註冊商店名單的免稅店巡視，該店專做內地團生意，包括早前當街「立食」兩餸飯的內地團行程中，亦有指定參觀該店。現場所見，店面約數千方呎，擺放了多個玻璃飾櫃展示大量金飾和鑽飾，大部分標價為萬多元，亦有標價10萬至30萬元，較便宜為售價3千多元的金戒指，最貴是標價逾82萬元的鑽石戒指。店內也有相對便宜的產品售賣，如卡通人物手錶、花茶及蝴蝶酥 ，但當日參觀人士「睇多過買」。

+ 3

業界為疫後復蘇變陣，向旅客主打民生深度體驗，內地團友普遍受落，例如記者向不少團友展示「立食」兩餸飯事件的圖片，他們都表示不介意「立食」兩餸飯，更有人笑稱「挺好的」，視為另類體驗。

體驗平民深度遊 團友：香港比內地落後

貴州團友張先生在土瓜灣看到行人路上鋪設的沙磚移位破爛，稱想不到香港的道路設施比內地更落後。(黃寶瑩攝)

然而，有不少旅客對於深入平民區，看不見香港很繁華、發達的一面，向記者表示很疑惑，發現香港跟想像中不一樣。其中來自貴州遵義市的張先生專程來看看香港一國兩制的情況，但他在土瓜灣看到行人路面破爛、凹凸不平，稱想不到香港的道路設施比內地更落後，他說：「我覺得現在香港的設施有點落後，我沒來過(香港)，我看到以前報道很好嘛，以前很好，這個像這個樣子，有點差呢，我以為香港比較繁華。」

來自潮汕的黃同學認為香港跟想像中一樣發達，但他疑問：「為甚麼你們這邊（香港住宅）都沒有陽台？」(黃寶瑩攝)

另一位來自潮汕的姓黃大學生則認為，香港跟想像中一樣發達，但他向記者疑問：「為甚麼你們這邊（香港住宅）都沒有陽台？」記者指向給他看時，他很驚訝地說：「這麼小是陽台？」

這個「深度遊」，旅客似乎都尚算滿意，但香港的實際得益到底有多大呢？

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！