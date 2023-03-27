播錯國歌｜文體局確認收到報告　港協暨奧委會將開會考慮處分

香港冰球代表隊早前到波斯尼亞參賽，勝出賽事後大會播錯國歌，再度變成反修例歌曲《願榮光歸香港》，冰協管理層被協暨奧委會指摘有多處不足，甚至是「講咗當做咗」。港協暨奧委會今日（27日）已就播錯國歌事件向政府提交詳細報告，並會再與當局開會商討是否採取處分。文化體育及旅遊局確認已收到報告，暫無補充。

翻查港協暨奧委會之前發出的指引，假如有體育總會不遵守指引，將視乎情況受到制裁，包括被港協暨奧委會暫停其會員資格，或被政府暫停津貼或資助。



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午表示，當收到港協暨奧委會的詳細報告後，會詳細檢視，之後再與港協商討，倘發現有人沒有跟隨港協訂立的指引辦事，會考慮必要的懲處。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／陳葦慈攝）

他強調今次事件相當嚴肅，會認真處理，但認同冰球運動員於事件上有盡責，當聽到播錯國歌時，有立即採取行動示意。楊又說，運動員一直全心全意準備和訓練，不希望跟進行動或懲處影響他們，強調這是政府的考慮原則之一。

去年接連發生播錯國歌事件，港協暨奧委會發出《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，當中提到，假如有體育總會不遵守指引，將視乎其個別情況而受到制裁，包括被港協暨奧委會暫停其會員資格，或被政府暫停津貼或資助。