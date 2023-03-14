港媽欲送子入姜濤曾讀小學　向校長送上2萬元　官斥抹煞他人機會

持單程證來港一個月的家庭主婦，欲送兒子到MIRROR成員姜濤曾就讀的小學，惟兒子沒有通過面試，主婦涉向校長送上二萬元「捐款」，希望校方能取錄其子，校長見款感震驚並向廉署舉報。主婦今(14日)在東區法院認罪，稱因來港不久，不熟香港法律，又指丈夫填錯表格間接引發本案，她事後更被家翁趕出家門。主任裁判官徐綺薇批評被告有計劃犯案，其行為抹煞其他人憑實力考入學校的機會，即時監禁無可避免，把被告還押至3月28日判刑，以待其背景報告。



被告李君萍（45歲），被控於2022年7月18日，無合法權限或合理辯解而向身為公職人員的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長勞佩珊，提供形式為2萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為勞助其兒子取得該校2022年9月的小一學位的誘因或報酬。她今日應訊時，需由普通話傳譯員協助。

被告李君萍想兒子入讀的軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)，其前身的下午校，是MIRROR成員姜濤的母校。(資料圖片）

被告兒子首輪面試未過關

案情指，涉案小學於2022年6月收到被告兒子的小一入學申請。被告兒子曾出席入學面試，惟未獲邀參加第二輪面試，被告曾與校長見面，要求再其子一次機會，校方只著她等候通知。及至7月18日，被告到訪學校，並將一個內藏18張1,000元及4張500元鈔票的信封交給校長，內有其子的個人資料，要求校方取錄其兒子。

回校取款稱可捐款換其子入學

校長收到信封後大為震驚，拒絕接受賄款，並要求被告取回賄款。被告回校取回信封，再稱如果校方願意取錄兒子，可把該筆款項當作捐款。校方同日向廉署舉報。被告被捕後承認因為填錯入學申請表，導致兒子無法入讀該校，因此拜訪校長請求提供學位，又指涉案20,000元為捐款，但校長拒絕接受，坦言已經知錯。

指丈夫填錯第一志願才需申請候補學位

辯方求情指，被告於2022年6月從內地來港定居，過往一直持證來港照顧6歲兒子。由於丈夫填錯入學申請表「第一志願」，被告為求申請候補學位便犯下本案，當時她來港不足1個月，對香港法律不認識，她明白無知並非一個辯解，因此選擇坦白認罪。此外，事發後原與被告同住的家翁將她逐出家門，被告需與兒子搬離住所，丈夫要「兩邊走」照顧父親和兩母女，希望法庭考慮判處社會服務令或緩刑，但遭徐官拒絕。

官斥被告為謀取私利令他人受損

徐官認為，家長希望為子女爭取心意學位的心情是可以理解的，但大前提是要守法，不能透過不公正渠道達到目的，批評被告為謀取私利令他人利益受損，其行為抹煞其他人靠實力考入學校的機會，案情顯示被告有預謀犯案，將鈔票放入信封後交給校長。徐官強調行賄屬嚴重罪行，即時監禁無可避免，但明白判監或對被告家庭構成衝擊，決定先索取背景報告再作判刑。

翻查資料，該校前身為軒尼詩道官立小學下午校，為MIRROR成員姜濤母校。

案件編號：ESCC153/2023