近9成受訪港人計劃今年外遊　料消費券刺激港人外遊

旅遊體驗平台Klook今日（28日）指出，數據顯示本港旅遊業內外需求持續向好，對前景非常樂觀。Klook表示，近9成港人計劃在今年出遊，當中逾3成人計劃今年旅行最少2至4次。今個月海外預訂量增長達40%、周末本地活動亦升20%，料4月16日發放的新一輪消費券，會進一步刺激港人消費意欲及外遊。



外遊方面，日本、泰國和韓國成為港人復活節旅遊目的地三甲。至於新開的親子樂園Jumptopia、迪士尼樂園及國際七人欖球賽，則成為最受歡迎的本地活動。訪港旅客主要以內地為主，迪士尼樂園同樣最受歡迎。



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訪港旅客以內地旅客為主

Klook香港區總經理岑皓祺表示，自今年2月政府宣布與內地全面開關後，首個周末Klook有關內地的瀏覽量，較1月同期急增近7倍，同時內地酒店及活動預訂量錄得200%增長；內地用戶預訂香港活動亦較1月升約190%，「證明開關後本港旅遊業正急速重回正軌。」

至於踏入3月份，解除口罩令後首日，有關港人預訂本地活動的數目，按日錄得75%增長；海外用戶按月預訂量則錄得3倍升幅，當中以交通及景點門票為主。

根據最新數據，訪港旅客以內地旅客為主，當中以香港迪士尼樂園門票最受歡迎，而演唱會連住宿體驗套票，亦為熱門之選。Klook表示將會與業界合作，積極研究相關產品，以迎合內地旅客的喜好與需求。

Klook表示，香港迪士尼樂園門票最受內地旅客歡迎。（資料圖片／張浩維攝）

日、泰、韓為復活節熱門旅遊目的地三甲

復活節假期及電子消費券派發日將至，岑皓祺相信4月將是疫情後首個旅遊大潮，根據Klook最新數據，近9成受訪港人計劃於今年出遊，而3月內整體海外預訂量增長達40%，顯示不少港人開始計劃復活節假期行程，當中日本、泰國和韓國成為復活節假期熱門海外目的地的三甲。

數據亦指出，逾3成港人渴望在2023年計劃最少2至4次旅行，面對旅遊成本上升，亦無阻港人興致，每2名港人便有1名打算增加外遊預算，成為為全亞洲最高消費意欲的地區。當中更有超過35%港人表示外遊消費，即包括機票酒店、交通、景點、門票、餐飲等，將調整逾每人10,000元。

復活節最受歡迎本地活動包括迪士尼、Jumptopia、七欖

由於復活節假期並非長假，亦有不少港人選擇留港在周末消費，3月份Klook預訂周末檔期的本地活動，較平日上升20％，消費項目主要為交通、景點及娛樂活動等。最近新開的親子樂園Jumptopia、香港迪士尼樂園、香港國際七人欖球賽，則成為復活節最受歡迎的本地活動。

岑皓祺預料，新一輪消費券會進一步刺激港人消費意欲，透露Klook將會於4月中將推出消費券相關的推廣計劃，提供一系列優惠吸引更多客戶預訂，藉此帶動本地消費。他估計預訂量將按月呈雙倍增長，並吸納逾25%消費券的新客戶。