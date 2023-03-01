旅發局邀120名內地旅遊業者來港　有代表讚港復蘇快料五一現高峰

旅發局邀請120名來自內地38個城市的旅遊業界代表，來港考察5日，適逢今（1日）起撤銷口罩令，考察團代表即享受無罩的束縛，期間參觀本港多個景點，包括西九文化區、M+博物館、故宮文化博物館、中環街市等，並安排他們與本地業界洽談合作，為內地旅客來港作準備。

來自北京的業者表示，香港復蘇速度快，對旅遊業前景感樂觀，預計下一波內地客來港高峰期會在五一黃金周。



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內地業界指新景點 顛覆過往香港印象

旅發局邀請訪港的內港旅遊業者於昨日（28日）抵港，展開多個景點的行程，主要參觀在疫情3年以來啟用或活化而來的新景點，今日代表團行程主要在西九文化區，大會安排名傳媒到香港故宮文化博物館拍攝訪問團門外「打卡」情況，以及訪問幾名代表。

來自北京的春秋旅行社有限公司總經理助理周磊表示，闊別三年來港，完全顛覆過往對於香港的印象，「過去3年間香港多處新景點開幕，為內地旅遊業者提供非常好的素材，有利我們有信心做出更好的產品。」

周磊補充，觀察辦證來港的旅客有上升趨勢，不少內地辦事處時常需要大排長龍，「随著航班及通關的條件愈來愈好，可見大家非常有意願來港。」他認為，香港復蘇速度快，對香港旅遊業前景感樂觀，預計下一波內地客來港高峰期會在五一黃金周。

深圳業界代表：疫情後內地團形式轉變

來自深圳的中國國際旅行社大灣區負責人夏勇表示，自全面通關後旅客的查詢量比之前增加近數十倍，「對我們旅遊業界來說，現在最重要的是補足團隊不足，研發更多香港的產品。」

夏勇指出，自疫情後看到內地旅客對於來港的需求有轉變，並總結出四種較受歡迎的方式，包括跟團遊、家庭式小包團、大灣區來港以及工商務考察團。他又指，大灣區城市來往香港的交通愈趨方便，「香港成為大灣區城市周末休閑出遊的首選。」

四川代表稱取消口罩令讓心情「放飛」

四川寶中國際旅行社產品總監曾淼則對於香港在今日取消口罩令感開心，形容心情「放飛」，他認為防疫措施放寛後，能加強旅客來港的信心和意願，「因為大家出來旅遊希望有放鬆的心態和環境。」